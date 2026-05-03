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BOLETIM MÉDICO

Bolsonaro mantém boa evolução após cirurgia no ombro, diz boletim médico

Internado no DF Star, ex-presidente inicia reabilitação motora sob protocolo de analgesia; ele cumpre prisão domiciliar por razões de saúde

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Iago Mac Cord
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Iago Mac Cord
Repórter
03/05/2026 13:30

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Bolsonaro recebe visita de Valdemar Costa Neto e do presidente do TCU nesta quinta (29).
Bolsonaro recebe visita de Valdemar Costa Neto e do presidente do TCU nesta quinta (29). crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, da Rede D’Or em Brasília, após ter sido submetido a um procedimento cirúrgico de reparo artroscópico do manguito rotador à direita neste domingo (3/5). De acordo com o boletim médico oficial emitido pela instituição, o paciente apresenta uma boa evolução clínica e mantém um controle satisfatório da dor após a intervenção no ombro.

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Atualmente acomodado em um apartamento da unidade hospitalar, Bolsonaro segue um protocolo de recuperação que prioriza a analgesia (alívio ou supressão da dor sem perda de consciência) e a implementação de medidas preventivas contra a trombose.

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O boletim detalha que os cuidados imediatos também englobam o início da reabilitação motora e funcional, etapas consideradas essenciais para o sucesso pós-operatório deste tipo de cirurgia.

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Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março. A medida, com prazo inicial de 90 dias, foi concedida em razão das condições de saúde do ex-presidente.

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