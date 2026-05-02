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COBROU APURAÇÃO

Coren-DF divulga nota de repúdio contra Magno Malta

Senador é acusado de ter dado tapa na cara de técnica de enfermagem durante exame em um hospital de Brasília

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
02/05/2026 19:21

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Senador Magno Malta nega acusações de que teria dado tapa na cara de uma técnica em enfermagem
Senador Magno Malta nega acusações de que teria dado tapa na cara de uma técnica em enfermagem crédito: Reprodução redes sociais

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) divulgou nota de repúdio após um episódio em que o senador Magno Malta (PL-ES) é acusado de dar um tapa em uma técnica de enfermagem no Hospital Star DF durante um procedimento realizado pelo parlamentar.

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No texto, a entidade afirma que “qualquer forma de violência contra profissionais de enfermagem é inadmissível” e defende a apuração do caso. O conselho acrescenta que os trabalhadores da área “desempenham atividades essenciais” e não podem ser submetidos a agressões durante o exercício da função.

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O Coren-DF informou que acompanha o caso e cobrou responsabilização. “O Coren-DF cobra a apuração rigorosa dos fatos e a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades competentes”, diz a nota.

Malta negou a agressão. Em suas redes sociais, o senador disse que não houve tapa e o episódio foi interpretado de forma equivocada. 

ÍNTEGRA DA NOTA DO COREN-DF

“O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) vem a público manifestar seu repúdio a qualquer ato de violência contra profissionais de enfermagem, especialmente diante do episódio envolvendo uma técnica de enfermagem e o senador Magno Malta.

A enfermagem é uma profissão essencial para o funcionamento do sistema de saúde, sendo seus profissionais responsáveis por cuidados diretos à população. Não é admissível que esses trabalhadores sejam submetidos a agressões físicas, verbais ou psicológicas no exercício de suas funções.

O Coren-DF reforça a importância do respeito aos profissionais de enfermagem e informa que acompanhará o caso, cobrando das autoridades competentes a devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

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