Coren-DF divulga nota de repúdio contra Magno Malta

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) divulgou nota de repúdio após um episódio em que o senador Magno Malta (PL-ES) é acusado de dar um tapa em uma técnica de enfermagem no Hospital Star DF durante um procedimento realizado pelo parlamentar.

No texto, a entidade afirma que “qualquer forma de violência contra profissionais de enfermagem é inadmissível” e defende a apuração do caso. O conselho acrescenta que os trabalhadores da área “desempenham atividades essenciais” e não podem ser submetidos a agressões durante o exercício da função.

O Coren-DF informou que acompanha o caso e cobrou responsabilização. “O Coren-DF cobra a apuração rigorosa dos fatos e a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades competentes”, diz a nota.

Malta negou a agressão. Em suas redes sociais, o senador disse que não houve tapa e o episódio foi interpretado de forma equivocada.

ÍNTEGRA DA NOTA DO COREN-DF

“O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) vem a público manifestar seu repúdio a qualquer ato de violência contra profissionais de enfermagem, especialmente diante do episódio envolvendo uma técnica de enfermagem e o senador Magno Malta.

A enfermagem é uma profissão essencial para o funcionamento do sistema de saúde, sendo seus profissionais responsáveis por cuidados diretos à população. Não é admissível que esses trabalhadores sejam submetidos a agressões físicas, verbais ou psicológicas no exercício de suas funções.

O Coren-DF reforça a importância do respeito aos profissionais de enfermagem e informa que acompanhará o caso, cobrando das autoridades competentes a devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

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