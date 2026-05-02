Em tom de campanha, Kalil estreia na propaganda partidária do PDT

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, estreou na propaganda partidária do PDT, veiculada neste 1º de maio, em tom de campanha eleitoral, destacando suas realizações administrativas à frente do comando da capital mineira.

Filiado ao PDT desde setembro passado, ele se apresentou como pré-candidato ao governo de Minas Gerais, usando como vitrine sua gestão. "Vamos fazer em Minas o que fizemos em Belo Horizonte", afirma Kalil, que foi prefeito de 2017 a 2022.

No vídeo de 30 segundos, o ex-prefeito cita algumas obras e ações de sua administração, como a abertura de hospital em tempo recorde, ressaltando que a entrega foi acompanhada de estrutura e equipes para funcionamento. "Não é parede não, viu gente, é gente cuidando de gente".

Ele também cita intervenções de contenção de encostas para prevenir desastres, a pavimentação de cerca de 500 quilômetros de vias e a ampliação do acesso à internet em vilas e favelas, como exemplos de políticas públicas com impacto direto na vida da população.

“Tem gente que fala, mas tem gente que faz”, afirmou o ex-prefeito na propaganda exibida no rádio e na televisão.

Em 2022, Kalil disputou o governo do estado, mas acabou derrotado por Romeu Zema (Novo), então candidato à reeleição, no primeiro turno das eleições.

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Na mais recente pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida ao governo de Minas, divulgada na semana passada, Kalil aparece entre os principais nomes da disputa. Nos cenários estimulados, ele registra entre 14% e 18% das intenções de voto, ocupando a segunda colocação, atrás do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Em cenários alternativos, sem a presença de Cleitinho, ele aparece em empate técnico com outros concorrentes, como o senador Rodrigo Pacheco (PSB).