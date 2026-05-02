Senador do PL é acusado de dar tapa na cara de técnica de enfermagem

O senador Magno Malta (PL-ES) se manifestou após as acusações de que teria agredido uma técnica de enfermagem durante um atendimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. O caso veio à tona após a profissional registrar ocorrência policial, acusando o senador de ofensas verbais e de ter dado um tapa em seu rosto, durante a realização de um exame.





Segundo o relato da técnica, o episódio ocorreu durante uma angiotomografia, quando houve extravasamento de contraste no braço do paciente. Ao ser informada sobre a necessidade de intervenção no local, ela afirmou que o senador reagiu de forma agressiva, levantando-se e desferindo o golpe, além de proferir xingamentos. A profissional também relatou que ficou com dor e vermelhidão no rosto após o ocorrido e que seus óculos chegaram a ficar tortos com a pancada do tapa. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.





Em resposta, Malta publicou um vídeo em suas redes sociais em que contesta a versão da técnica, cujo nome não foi revelado. Ainda internado no hospital, o senador afirmou que houve falha no procedimento e que vinha alertando sobre dores intensas durante o exame. “Eu senti uma dor muito forte, avisei várias vezes e não fui atendido como deveria. Em nenhum momento tive a intenção de agredir quem quer que seja”, declarou.

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O hospital informou, por meio de uma nota, que abriu apuração interna e que está prestando suporte à funcionária, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação. “O Hospital DF Star informa que iniciou uma apuração administrativa sobre o fato ocorrido na noite de quinta-feira e que vem dando todo o suporte à colaboradora que relatou ter sido vítima de agressão. A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio”, diz a nota.