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Senador do PL é acusado de dar tapa na cara de técnica de enfermagem

Em vídeo nas redes sociais, Malta nega que tenha agredido a técnica. Hospital abriu procedimento para investigar o caso

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Repórter
02/05/2026 13:59

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Senador Magno Malta nega acusações de que teria dado tapa na cara de uma técnica em enfermagem
Senador Magno Malta nega acusações de que teria dado tapa na cara de uma técnica em enfermagem crédito: Reprodução redes sociais

O senador Magno Malta (PL-ES) se manifestou após as acusações de que teria agredido uma técnica de enfermagem durante um atendimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. O caso veio à tona após a profissional registrar ocorrência policial, acusando o senador de ofensas verbais e de ter dado um tapa em seu rosto, durante a realização de um exame.

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Segundo o relato da técnica, o episódio ocorreu durante uma angiotomografia, quando houve extravasamento de contraste no braço do paciente. Ao ser informada sobre a necessidade de intervenção no local, ela afirmou que o senador reagiu de forma agressiva, levantando-se e desferindo o golpe, além de proferir xingamentos. A profissional também relatou que ficou com dor e vermelhidão no rosto após o ocorrido e que seus óculos chegaram a ficar tortos com a pancada do tapa. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.


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Em resposta, Malta publicou um vídeo em suas redes sociais em que contesta a versão da técnica, cujo nome não foi revelado. Ainda internado no hospital, o senador afirmou que houve falha no procedimento e que vinha alertando sobre dores intensas durante o exame. “Eu senti uma dor muito forte, avisei várias vezes e não fui atendido como deveria. Em nenhum momento tive a intenção de agredir quem quer que seja”, declarou.

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O hospital informou, por meio de uma nota, que abriu apuração interna e que está prestando suporte à funcionária, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação. “O Hospital DF Star informa que iniciou uma apuração administrativa sobre o fato ocorrido na noite de quinta-feira e que vem dando todo o suporte à colaboradora que relatou ter sido vítima de agressão. A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio”, diz a nota.

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