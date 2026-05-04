Zema sobre aposentados: ‘Não podemos dar ganhos reais’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à presidência da República, afirmou que o país não tem condições de conceder aumentos acima da inflação para aposentados. “Não podemos estar dando (sic) ganhos reais, de forma alguma, para quem está aposentado, na minha opinião é algo que o Brasil hoje não comporta”, disse.

A declaração foi feita durante participação no programa Canal Livre, da Band, exibido nesse domingo (3/5), após ser questionado sobre o impacto da Previdência nas contas públicas e possíveis mudanças no sistema.

Ao responder sobre propostas de reforma, Zema defendeu o aumento do tempo de contribuição, retomando um mecanismo discutido na reforma de 2019 que previa ajustes automáticos conforme a expectativa de vida. “Nós vamos precisar sim aumentar o tempo de contribuição, é fundamental”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de desvincular os reajustes das aposentadorias do salário mínimo, o ex-governador disse que pretende manter a referência, mas com correção limitada à inflação. “Salário mínimo e aposentadoria serão todos reajustados pela inflação, ninguém vai perder nada”, declarou.

Durante a entrevista, ele argumentou que eventuais ganhos reais no salário mínimo deveriam ser determinados pelo mercado. “O ganho real do salário mínimo o mercado define”, afirmou, ao mencionar ainda a possibilidade de adoção de pisos regionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar das críticas ao modelo atual, o ex-governador afirmou que aposentados devem ser respeitados. “Mas o aposentado merece todo o respeito”, declarou.