Tebet critica volume de emendas e falta de planejamento no Congresso

Ex-ministra do Planejamento e Orçamento e pré-candidata ao Senado, Simone Tebet (PSB-SP) criticou a quantidade de dinheiro disponibilizado a parlamentares para a distribuição aos municípios em emendas, bem como a falta de planejamento em sua partilha.

Segundo ela, "não existe lugar nenhum no mundo onde um deputado, um senador, tenha tanto dinheiro para ir passar para os municípios". A afirmação foi feita à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Na visão de Tebet, não existe planejamento na distribuição do dinheiro, o que causa falta em elementos essenciais para a população. "O dinheiro muitas vezes vai para o ralo, para pagar show, onde não se precisa. E você não deixa margem de recursos o suficiente para que o chefe de Executivo atenda às demandas da população", disse.

A pré-candidata ao Senado ainda afirmou que o grande volume de repasse abre espaço para “corrupção, orçamento secreto e dinheiro desviado”, além do que, para ela, é "dinheiro mal gasto".

Na entrevista, ela ainda deixou claro que não critica os shows de sertanejo, ritmo que ela particularmente gosta por ser "do interior do interior", mas criticou as grandes quantidades de dinheiro repassadas para esse fim.

As emendas individuais de transferência individual, conhecidas como emendas Pix, foram criadas em 2019 e têm a característica de difícil fiscalização de recursos, uma vez que não é necessária apresentação de projeto, convênio ou justificativa para a transferência de recursos de parlamentares diretamente a municípios.

No orçamento de 2025, por exemplo, R$ 724,9 milhões em emendas foram reservados à bancada mineira. Já em 2026, Minas Gerais lidera o ranking das emendas e receberá R$ 744,8 milhões dos quase R$ 7 bilhões previstos de distribuição no país.

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De acordo com o panorama das emendas parlamentares ao Orçamento Federal de 2026, da Central de emendas, a Bahia vem em segundo lugar, com R$ 465 milhões, seguida por Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco.