Bancada de Minas Gerais lidera indicação de emendas Pix em 2026

Levantamento da Central das Emendas mostra os estados dos parlamentares que mais destinaram emendas Pix ao Orçamento deste ano

06/02/2026 04:11

Deputados e senadores de Minas Gerais lideram o ranking das chamadas emendas Pix previstas no Orçamento de 2026. O estado receberá do Congresso R$ 744,8 milhões dos quase R$ 7 bilhões orçados por meio deste tipo de emenda, pouco transparente. A Bahia vem em segundo lugar, com R$ 465 milhões, seguida por Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Os dados fazem parte do “Panorama das emendas parlamentares ao Orçamento Federal de 2026”, que será lançado pela Central das Emendas nesta sexta-feira, 6.

As emendas Pix podem ser dirigidas pelos parlamentares diretamente a estados e municípios sem necessidade de convênio e são criticadas por serem de difícil rastreamento e fiscalização. Esses repasses chegaram a ser suspensos por Flávio Dino em 2025 e foram liberados com algumas medidas de transparência, como conta bancária específica e plano de ação para rastreabilidade.

Depois de um ano sob holofotes e medidas restritivas de Dino no STF, as emendas Pix no Orçamento de 2026 caíram apenas 1,2% em relação a 2025. Essa modalidade segue como a preferencial de senadores e deputados.

Entre os estados, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná e São Paulo foram os que mais reduziram os valores com essas emendas em relação a 2025. Minas aumentou 4,8%, enquanto Mato Grosso do Sul e Espírito Santo foram os que mais tiveram crescimento, de 30%.

De acordo com o levantamento, o Congresso colocou na previsão do Orçamento da União R$ 49,9 bilhões em emendas individuais, de bancada e de comissão. O total de emendas individuais ao Orçamento de 2026, que inclui as emendas Pix, foi de R$ 26,56 bilhões.

PL lidera ranking

Maior bancada do Congresso, o PL é o campeão de emendas Pix neste ano, como no ano passado. Em 2026, as emendas do partido no Senado e na Câmara somam R$ 1 bilhão. O PL é seguido por PSD, MDB, PP e União Brasil. Segunda maior bancada na Câmara e quinta no Senado, o PT está em sexto lugar, com R$ 629,4 milhões nessa modalidade de emenda.

