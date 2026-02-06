Bancada de Minas Gerais lidera indicação de emendas Pix em 2026

Deputados e senadores de Minas Gerais lideram o ranking das chamadas emendas Pix previstas no Orçamento de 2026. O estado receberá do Congresso R$ 744,8 milhões dos quase R$ 7 bilhões orçados por meio deste tipo de emenda, pouco transparente. A Bahia vem em segundo lugar, com R$ 465 milhões, seguida por Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Os dados fazem parte do “Panorama das emendas parlamentares ao Orçamento Federal de 2026”, que será lançado pela Central das Emendas nesta sexta-feira, 6.

As emendas Pix podem ser dirigidas pelos parlamentares diretamente a estados e municípios sem necessidade de convênio e são criticadas por serem de difícil rastreamento e fiscalização. Esses repasses chegaram a ser suspensos por Flávio Dino em 2025 e foram liberados com algumas medidas de transparência, como conta bancária específica e plano de ação para rastreabilidade.

Depois de um ano sob holofotes e medidas restritivas de Dino no STF, as emendas Pix no Orçamento de 2026 caíram apenas 1,2% em relação a 2025. Essa modalidade segue como a preferencial de senadores e deputados.

Entre os estados, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná e São Paulo foram os que mais reduziram os valores com essas emendas em relação a 2025. Minas aumentou 4,8%, enquanto Mato Grosso do Sul e Espírito Santo foram os que mais tiveram crescimento, de 30%.

De acordo com o levantamento, o Congresso colocou na previsão do Orçamento da União R$ 49,9 bilhões em emendas individuais, de bancada e de comissão. O total de emendas individuais ao Orçamento de 2026, que inclui as emendas Pix, foi de R$ 26,56 bilhões.

PL lidera ranking

Maior bancada do Congresso, o PL é o campeão de emendas Pix neste ano, como no ano passado. Em 2026, as emendas do partido no Senado e na Câmara somam R$ 1 bilhão. O PL é seguido por PSD, MDB, PP e União Brasil. Segunda maior bancada na Câmara e quinta no Senado, o PT está em sexto lugar, com R$ 629,4 milhões nessa modalidade de emenda.