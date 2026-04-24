Lula dá entrada em hospital de São Paulo para procedimentos simples

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada, na manhã desta sexta-feira (24/4), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de dois procedimentos médicos considerados simples. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, a previsão é de que o chefe do Executivo receba alta ainda hoje.

Segundo as informações divulgadas, Lula passará por uma cauterização de uma queratose — caracterizada como um acúmulo de pele na cabeça — e por uma infiltração no punho, indicada para o tratamento de uma tendinite no polegar direito. Os procedimentos serão realizados ainda pela manhã, sob acompanhamento do médico Roberto Kalil Filho.

Em razão das intervenções, a agenda presidencial foi esvaziada nesta sexta-feira. Ainda conforme o Planalto, os tratamentos não exigem preparo prévio nem demandam repouso após a realização.

O presidente chegou a São Paulo ontem à noite. Até o momento, não há confirmação sobre a data de retorno a Brasília, que pode ocorrer no domingo (26) ou na segunda-feira (27).

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A queratose é uma alteração na camada mais superficial da pele, conhecida como camada córnea, e pode apresentar aspecto escamoso ou verrucoso. A condição possui diferentes tipos, entre eles a queratose actínica, a seborreica e a folicular. A forma actínica, por exemplo, costuma surgir em áreas expostas ao sol, como rosto, couro cabeludo, orelhas e mãos.