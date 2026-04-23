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EDUCAÇÃO

Lula reafirma que é mais caro bancar presidiários do que investir em educação

O presidente aproveitou ainda para defender o pacto contra o feminicídio

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
MN
Mariana Niederauer
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
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Mariana Niederauer
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23/04/2026 20:34 - atualizado em 23/04/2026 20:37

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Lula discursa na cerimônia de entrega do prêmio Vivaleitura
Lula discursa na cerimônia de entrega do prêmio Vivaleitura crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comparar, nesta quinta-feira (23/4), gastos por presos alocados em penitenciárias com investimentos em educação.

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"Sabquanto custupreso numa cadeia eSão PauloR$ 35 mil por ano, mais que o dobro do que custa formar uma pessoa no Instituto Federal. Nos presídios de segurança máxima do Brasil, o custo é de R$ 40 mil por ano, o dobro que custa formar um engenheiro espacial", afirmou Lula, em discurso na cerimônia de entrega do VivaLeitura, em Brasília.

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O presidente aproveitou ainda para defender o pacto contra o feminicídio. "A luta contra o feminicídio não é uma luta das mulheres: é uma luta dos homens, porque eles que estão as matando."
Citou ainda que, por indicação da primeira-dama, Janja, vai começar a ler o livro de Gisèle Pelicot, "Um hino à vida". A francesa era dopada pelo marido e sofreu abuso sexual por anos.
"Mulher não é saco de pancada de ninguém, mulher tem que ser o que ela quiser e respeitada", finalizou o presidente, sob aplausos da plateia. 
 

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