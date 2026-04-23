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Já vi esse filme: Lula abre caixa de bondades e vai reduzir o imposto da gasolina

Entrevista coletiva para anunciar a medida será concedida nesta quinta-feira, 23, e contará com a presença dos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento)

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
23/04/2026 16:27

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Já vi esse filme: Lula abre caixa de bondades e vai reduzir o imposto da gasolina
Já vi esse filme: Lula abre caixa de bondades e vai reduzir o imposto da gasolina crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em ano de eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reduzir o imposto federal da gasolina. Uma entrevista coletiva de imprensa convocada para esta quinta-feira, 23, para detalhar a medida de redução das alíquotas de PIS/Confis incidentes sobre o combustível. 

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Caberá aos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) apresentar os detalhes da medida. O governo já reduziu o imposto federal sobre o diesel e anunciou subsídios aos distribuidores. 

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Observadores atentos da política brasileira lembraram ao PlatôBR que o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou medida semelhante em 2022. 

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