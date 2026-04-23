Já vi esse filme: Lula abre caixa de bondades e vai reduzir o imposto da gasolina
Entrevista coletiva para anunciar a medida será concedida nesta quinta-feira, 23, e contará com a presença dos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento)
compartilheSIGA
Em ano de eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reduzir o imposto federal da gasolina. Uma entrevista coletiva de imprensa convocada para esta quinta-feira, 23, para detalhar a medida de redução das alíquotas de PIS/Confis incidentes sobre o combustível.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Caberá aos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) apresentar os detalhes da medida. O governo já reduziu o imposto federal sobre o diesel e anunciou subsídios aos distribuidores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Observadores atentos da política brasileira lembraram ao PlatôBR que o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou medida semelhante em 2022.