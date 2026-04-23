Queratose e tendinite: Lula se submeterá a dois procedimentos médicos nesta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue ainda na noite desta quinta-feira, 23 para São Paulo com o objetivo de se submeter a dois procedimentos médicos. Uma das intervenções visa extrair uma queratose no couro cabeludo.

Trata-se de um acúmulo de pele que o presidente já havia retirado em uma clínica dermatológica em São Paulo, no entanto, a pele voltou a crescer. A extração, desta vez, será feita com um bisturi elétrico no hospital Sírio-Libanês.

O presidente também passará por uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no dedo polegar da mão direita. O objetivo do procedimento é diminuir a dor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois procedimentos serão feitos nesta sexta-feira, 24, e devem ser rápidos de acordo com auxiliares de Lula. A previsão é que ele passe o sábado no hospital e o domingo descansando em sua casa, no bairro de Pinheiros.