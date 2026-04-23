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Queratose e tendinite: Lula se submeterá a dois procedimentos médicos nesta sexta

O presidente precisará tratar um problema no couro cabeludo e fazer uma infiltração para reduzir a dor em um dedo da mão direita

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
23/04/2026 19:01

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Queratose e tendinite: Lula se submeterá a dois procedimentos médicos nesta sexta
Queratose e tendinite: Lula se submeterá a dois procedimentos médicos nesta sexta crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue ainda na noite desta quinta-feira, 23 para São Paulo com o objetivo de se submeter a dois procedimentos médicos. Uma das intervenções visa extrair uma queratose no couro cabeludo.

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Trata-se de um acúmulo de pele que o presidente já havia retirado em uma clínica dermatológica em São Paulo, no entanto, a pele voltou a crescer. A extração, desta vez, será feita com um bisturi elétrico no hospital Sírio-Libanês.

O presidente também passará por uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no dedo polegar da mão direita. O objetivo do procedimento é diminuir a dor.

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Os dois procedimentos serão feitos nesta sexta-feira, 24, e devem ser rápidos de acordo com auxiliares de Lula. A previsão é que ele passe o sábado no hospital e o domingo descansando em sua casa, no bairro de Pinheiros.

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