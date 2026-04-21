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ELEIÇÕES 2026

Viana defende união da direita para barrar avanço da esquerda

Senador afirmou que a disputa pelo governo de Minas Gerais vai mostrar a "força da direita" no estado e no Brasil

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/04/2026 09:45

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Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, afirma que apoio político sustentou esquema que sobreviveu a três governos e alcançou parlamentares de 17 estados
Senador Carlos Viana é pré-candidato ao Senado crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press. Brasil

Homenageado com a Medalha da Inconfidência, nesta terça-feira (21/04) , em Ouro Preto, o senador Carlos Viana (PSD) afirmou que a disputa pelo governo de Minas Gerais vai mostrar a "força da direita" no estado e no Brasil.

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"Tenho plena convicção de que as eleições de outubro vão mostrar que a população não quer mais o viés de esquerda em lugar nenhum, nem em Brasília, muito menos em Minas Gerais”, afirmou.

No caso de Minas, segundo ele, a definição da candidatura ao governo do estado, no campo da direita, passa pela construção de consenso entre partidos e lideranças estaduais, que está a cargo do governador Mateus Simões (PSD). O PL ainda não decidiu se vai apoiar Simões, o senador Cleitinho, pré-candidato do Republicanos, ou se lançará candidatura própria.

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"O PL é uma decisão lá interna, é um partido importante, que tem as suas lideranças, que vão decidir. Mas são lideranças que sabem claramente que é preciso estar unidos nesse momento para que a gente continue trazendo novas esperanças e um futuro melhor para Minas Gerais no campo da direita", defendeu.

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Sobre a possibilidade de uma aliança de Simões com Cleitinho, que lidera as pesquisas de intenção de voto, ele avalia que o senador tem "aceitação popular", mas até as convenções, em julho, "muita coisa pode mudar".

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