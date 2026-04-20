Governador Simões fala da relação com o pai da finalista do BBB Ana Paula

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Mateus Simões (PSD) disse que a finalista do BBB 26 Ana Paula Renault, “era um xodozinho do doutor Geraldo”. Simões esteve nesta segunda-feira (20/04) no velório do ex-deputado Gerardo Renault, pai da BBB e tio da primeira-dama, Christiana Renault, presidente do Serviço Social Autônomo de Minas Gerais (Servas), com quem o governador é casado há 19 anos.







“Ele fazia questão dela lá”, disse o governador, referindo-se à presença de Ana Paula no reality show. Gerardo Renault, que foi deputado por Minas Gerais por 11 mandatos, faleceu ontem, aos 96 anos, em Belo Horizonte, depois de passar mal e ser hospitalizado.









“Christiana é sobrinha do doutor Gerardo, que é irmão do meu sogro, e conviveu com a gente a vida inteira”, afirmou Simões, em entrevista dada durante o velório, que foi realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





O governador contou que mantinha convivência frequente com o ex-deputado, principalmente depois do falecimento de seu sogro. “Ele sempre foi como irmão mais velho. Quando meu sogro faleceu, ele ficou ainda mais importante para a família.”







Simões disse que o pai da BBB acompanhava o programa mesmo no hospital. “Meu cunhado contou que ele estava na UTI sintonizando a Globoplay para acompanhar os episódios.”







Simões afirmou que a família ficou “meio desesperada” por Ana Paula estar longe neste momento, mas respeitou a decisão da BBB de permanecer no reality show e não comparecer ao enterro do pai.

Divergências políticas







Ao falar sobre a relação com o ex-deputado, ele citou que os dois divergiam politicamente, pois Gerardo Renault, segundo Simões, passou a adotar uma postura mais de centro esquerda.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ele se permitiu rever posições que ele teve ao longo da vida e eu e ele, nem sempre, concordávamos com tudo, não, mas ele era uma figura adorável de se tratar e de conversar sobre o mundo. A gente não conversava tanto sobre política no sentido da minha vida política, mas ele ficava feliz de ver, acho, até pensando no meu sogro”, afirmou. “A gente nem sempre concordava, mas havia respeito.”