Com Sanchez, Lula critica ‘nova corrida armamentista' no mundo
Em declaração conjunta em Barcelona, o presidente brasileiro criticou o uso de tecnologias como a inteligência artificial em guerras
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (17/4) a “nova corrida armamentista” que o mundo enfrenta no momento, incluindo o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, na guerra.
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A fala ocorreu em declaração conjunta com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez, durante visita de Estado em Barcelona.
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“Assistimos atônitos a uma nova corrida armamentista. Mulheres e crianças viram alvos e a inteligência artificial substitui a ética humana”, discursou Lula. Ele elogiou ainda a postura espanhola de não apoiar a guerra no Irã, e não permitir o uso de seu espaço aéreo e território para o conflito.
“Por isso, meu caro amigo Pedro Sanchez, eu entendo perfeitamente quando você diz “não” à guerra. Eu também disse não à guerra quando assumi a Presidência da República em 2003. Quando o então presidente dos EUA pediu que o Brasil participasse da Guerra do Iraque, eu disse que a guerra do Brasil era outra”, acrescentou.
Evento em defesa da democracia
Lula também destacou a 4ª edição do evento Em Defesa da Democracia, que reúne líderes internacionais críticos à extrema-direita, e que será realizado neste sábado (18). O evento é uma iniciativa do Brasil e da Espanha.
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“Brasil e Espanha estão na mesma trincheira. Somos exemplos de que é possível construir soluções para os problemas que nos afligem sem ceder às promessas vazias do extremismo”, declarou.
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O encontro entre os dois ocorreu na 1ª Cúpula Brasil-Espanha, que reuniu autoridades dos dois países. Além da declaração conjunta, Lula e Sanchez assinaram acordos de cooperação em áreas como minerais críticos, ciência e tecnologia, serviços aéreos, entre outros.