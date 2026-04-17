Com Sanchez, Lula critica ‘nova corrida armamentista' no mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (17/4) a “nova corrida armamentista” que o mundo enfrenta no momento, incluindo o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, na guerra.

A fala ocorreu em declaração conjunta com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez, durante visita de Estado em Barcelona.

“Assistimos atônitos a uma nova corrida armamentista. Mulheres e crianças viram alvos e a inteligência artificial substitui a ética humana”, discursou Lula. Ele elogiou ainda a postura espanhola de não apoiar a guerra no Irã, e não permitir o uso de seu espaço aéreo e território para o conflito.

“Por isso, meu caro amigo Pedro Sanchez, eu entendo perfeitamente quando você diz “não” à guerra. Eu também disse não à guerra quando assumi a Presidência da República em 2003. Quando o então presidente dos EUA pediu que o Brasil participasse da Guerra do Iraque, eu disse que a guerra do Brasil era outra”, acrescentou.

Evento em defesa da democracia

Lula também destacou a 4ª edição do evento Em Defesa da Democracia, que reúne líderes internacionais críticos à extrema-direita, e que será realizado neste sábado (18). O evento é uma iniciativa do Brasil e da Espanha.

“Brasil e Espanha estão na mesma trincheira. Somos exemplos de que é possível construir soluções para os problemas que nos afligem sem ceder às promessas vazias do extremismo”, declarou.

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O encontro entre os dois ocorreu na 1ª Cúpula Brasil-Espanha, que reuniu autoridades dos dois países. Além da declaração conjunta, Lula e Sanchez assinaram acordos de cooperação em áreas como minerais críticos, ciência e tecnologia, serviços aéreos, entre outros.