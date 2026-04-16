Trump diz que Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (16) que o Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido e que as duas partes estavam "perto" de um acordo de paz que colocaria fim a seis semanas de conflito.

"Eles aceitaram nos devolver o 'pó' nuclear", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, em referência ao urânio enriquecido que, segundo os Estados Unidos, poderia ser usado para fabricar armas nucleares.

"Há muitas chances de chegarmos a um acordo", acrescentou diante dos repórteres.

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