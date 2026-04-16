Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/04/2026 15:32

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (16) que o Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido e que as duas partes estavam "perto" de um acordo de paz que colocaria fim a seis semanas de conflito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Eles aceitaram nos devolver o 'pó' nuclear", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, em referência ao urânio enriquecido que, segundo os Estados Unidos, poderia ser usado para fabricar armas nucleares.

"Há muitas chances de chegarmos a um acordo", acrescentou diante dos repórteres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/mel/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia energia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay