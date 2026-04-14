Saiba como votou cada senador na CPI do Crime Organizado

A votação do relatório final da CPI do Crime Organizado, realizada nesta terça-feira (14/4), terminou com a rejeição do documento de 220 páginas. O parecer apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que, entre outras medidas, previa o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República, foi rejeitado por 6 votos a 4, encerrando os trabalhos do colegiado sem a aprovação de medidas para frear a atuação de facções criminosas e milícias no país.

A derrota do relatório ocorreu após mudanças na composição da CPI poucas horas antes da votação. Com a substituição de parlamentares considerados favoráveis ao parecer por nomes alinhados ao governo, o cenário foi alterado e consolidou uma maioria contrária ao texto. A sessão, iniciada às 14h, se estendeu por quase cinco horas.

Instalada em outubro do ano passado, um dia após uma operação policial no Rio de Janeiro que deixou 122 mortos, a CPI nasceu com o objetivo de investigar a estrutura e o avanço de facções criminosas e milícias no país. A determinação partiu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Ao longo dos trabalhos, no entanto, o foco da comissão se deslocou para o caso do Banco Master, após a prisão de Daniel Vorcaro, movimento para driblar resistências à criação de uma CPI para a instituição financeira.

O relatório final, com cerca de 220 páginas, refletia essa mudança. O texto conectava a atuação de facções como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) ao uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro, apontando um nível crescente de sofisticação dessas organizações. “Os grupos criminosos [...] têm se valido do sistema financeiro formal”, afirmou Vieira, ao sustentar que o crime organizado passou a operar de forma integrada com estruturas formais da economia.

O caso do Banco Master foi apresentado como exemplo desse modelo, em que, segundo o relator, há indícios de utilização de instituições financeiras para ocultação de recursos ilícitos.

Apesar da abrangência do documento, o ponto que concentrou o debate, e acabou determinante para sua rejeição, foi o pedido de indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral Paulo Gonet. O próprio relator tentou relativizar o peso dessa medida.

“O relatório ataca e alcança diversos pontos. O indiciamento é apenas um ponto, um fragmento, que eu diria de 10% do relatório, mas que, naturalmente, tem uma repercussão por se tratar de medida inédita”, disse, ao defender que o texto tratava de uma agenda mais ampla de combate ao crime organizado.

Vieira chegou a pedir para que o indiciamento fosse votado de forma destacada, sugestão rejeitada pelo presidente da CPI, Fabiano Contarato (PT-ES). Ao tratar especificamente do indiciamento, Contarato adotou, momentos antes da votação, um tom técnico e cauteloso, ancorado em sua experiência como delegado e professor de direito. “Esse ato de indiciamento é de grande responsabilidade, porque você está lidando com a reputação e a vida das pessoas”, disse.

O senador argumentou que não é possível atribuir crime sem comprovação do dolo e concluiu: “Eu não posso presumir o indiciamento, eu tenho que provar”, declarou. Ele também destacou que o STF “tem que ser preservado a todo momento”, ainda que haja espaço para críticas e eventual debate sobre mecanismos de regulação e aperfeiçoamento institucional.

Horas antes da deliberação, deixaram o colegiado os senadores Sergio Moro (União-PR) e Marcos do Val (Avante-ES), que tendiam a apoiar o parecer. Em seus lugares, assumiram Beto Faro (PT-PA) e Teresa Leitão (PT-PE), alinhados ao governo. A substituição, solicitada pela liderança do MDB dentro do bloco partidário, garantiu maioria contrária ao texto.

Veja como votou cada senador

Votaram pela rejeição do relatório



Beto Faro (PT-PA)

Teresa Leitão (PT-PE)

Otto Alencar (PSD-BA)

Humberto Costa (PT-PE)

Soraya Thronicke (PSD-MS)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Votaram pela aprovação



Alessandro Vieira (MDB-SE)

Magno Malta (PL-ES)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Esperidião Amin (PP-SC)

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O presidente da CPI, Fabiano Contarato (PT-ES), não vota.