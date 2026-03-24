Assine
overlay
Início Política
Poder

Moraes expede alvará de prisão domiciliar de Bolsonaro

Medida é válida por três meses, tempo destinado à recuperação do ex-presidente por problemas de saúde

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
24/03/2026 20:05

compartilhe

SIGA
x
Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes crédito: Luiz Silveira / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expediu, nesta terça-feira (24/3), o alvará que concede a prisão domiciliar humanitária a Jair Messias Bolsonaro (PL). A medida tem prazo de 90 dias a partir da alta médica do ex-presidente, internado após ser diagnosticado com broncopneumonia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão domiciliar pressupõe condições e medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica; autorização para visitas dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan; autorização de visita de advogados, médicos e fisioterapeuta; proibição do uso de celular, redes sociais e gravação de áudios ou vídeos.

“O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário”, diz o documento.

Leia Mais

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Apenas 1% da condenação foi cumprida na Papudinha antes do alvará de prisão domiciliar ser expedido. Antes disso, ele passou pela Superintendência da Polícia Federal e a Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O ex-presidente está há 13 dias internado no hospital DF Star, em Brasília. 

Quem tem direito à prisão domiciliar?

De acordo com a legislação brasileira, o presidiário pode ter a pena substituída pelo regime domiciliar em caso de:

  • Idade maior de 70 anos;

  • Doença grave;

  • Ser gestante;

  • Ter filho menor de idade ou deficiente.

A prisão domiciliar também pode ser requisitada em substituição à prisão preventiva. Ou seja, quando a pessoa ainda não foi condenada pela Justiça. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso de Bolsonaro, o motivo é a saúde do condenado. Desde o início da pena, o ex-presidente já passou por diversos problemas como episódios de enjôo, vômito e até uma queda da cama.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro golpe-de-estad jair-bolsonaro moraes prisao-domiciliar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay