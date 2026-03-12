Desconfiança do STF atinge maior patamar, diz Genial/Quaest
Levantamento da Genial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira, mostra avanço da percepção negativa sobre a Corte
A confiança da população no Supremo Tribunal Federal (STF) atingiu o pior nível da série histórica, segundo a Genial/Quaest. De acordo com o levantamento, divulgado nesta quinta-feira (12/3), 49% dos entrevistados dizem não confiar na Corte, enquanto 43% afirmam confiar. Outros 8% não souberam ou não responderam.
Em agosto de 2025, 47% dos entrevistados afirmavam não confiar na instituição, enquanto 50% diziam confiar. Dois anos antes, em agosto de 2023, o cenário era mais favorável: 54% declaravam confiar, ante 40% que manifestavam desconfiança.
A pesquisa também mostra que 72% concordam com a afirmação de que o STF “tem poder demais”, contra 18% que discordam e 2% que não concordam nem discordam.
A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas entre 6 e 9 de março de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-05809/2026.