GENIAL/QUAEST

Maioria quer senador comprometido com impeachment de ministros do STF

Pesquisa Genial/Quaest mostra que posição sobre afastamento de ministros pode influenciar voto para o Senado nas próximas eleições

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
12/03/2026 08:18 - atualizado em 12/03/2026 08:24

Plenário do Senado: Articulações mostram direita dividida e esquerda com menos nomes
A pesquisa ainda mostra que 59% dos eleitores acreditam que o STF atua como crédito: Jonas Pereira/Agência Senado – 17/4/24

A posição sobre eventual impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pode se tornar um critério relevante na escolha dos eleitores para o Senado.

Segundo a pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (12/3), a maioria (66%) dos entrevistados concorda que é importante votar em um candidato ao Senado comprometido com a análise de pedidos de impeachment de ministros da Corte. Conforme o levantamento, 22% discordam e 2% não discorda nem concorda.

A pesquisa ainda mostra que 59% dos eleitores acreditam que o STF atua como “aliado” do presidente Luiz Inácio da Silva (PT). Neste recorte, 26% dos entrevistados discordam e 3% não concordam nem discordam.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas entre 6 e 9 de março de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-05809/2026.

