8 de março: Duda cobra mais recursos para políticas voltadas às mulheres

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) participou neste sábado (8) da manifestação do Dia Internacional da Mulher em Belo Horizonte (MG) e defendeu maior investimento público em políticas voltadas à proteção das mulheres.

Durante o ato, realizado na Praça Raul Soares, a parlamentar destacou que o enfrentamento à violência de gênero depende diretamente de orçamento público. “Não se constrói política pública sem dinheiro, sem orçamento, e tantos governos de direita e de esquerda deixam o mínimo valor para construir política pública para mulheres”, afirmou.

A deputada também chamou atenção para a necessidade de ampliar políticas específicas para combater a violência de gênero no país. “Daí nós temos hoje recorte de feminicídio. Nós temos que lutar para que o Estado, o Brasil coloque as mulheres no centro das políticas públicas”, disse.

A manifestação integra a mobilização nacional do 8 de março, que reúne movimentos sociais, organizações feministas e coletivos populares em diversas cidades do país.

Em Belo Horizonte, o ato contou com intervenções culturais e uma marcha pelo centro da capital mineira, com pautas que incluem o combate à violência contra mulheres, defesa da democracia e reivindicações trabalhistas.