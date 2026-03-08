Assine
EM ENTREVISTA

8 de março: Duda cobra mais recursos para políticas voltadas às mulheres

Deputada federal participou de mobilização em Belo Horizonte e defendeu mais investimento público para enfrentar a violência de gênero

Ana Mendonça
Leandro Couri
Ana Mendonça
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
08/03/2026 12:12 - atualizado em 08/03/2026 12:24

No 8 de Março, Duda Salabert cobra políticas para mulheres
No 8 de Março, Duda Salabert cobra políticas para mulheres crédito: LEANDRO COURI/EM/DAPRESS

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) participou neste sábado (8) da manifestação do Dia Internacional da Mulher em Belo Horizonte (MG) e defendeu maior investimento público em políticas voltadas à proteção das mulheres.

Durante o ato, realizado na Praça Raul Soares, a parlamentar destacou que o enfrentamento à violência de gênero depende diretamente de orçamento público. “Não se constrói política pública sem dinheiro, sem orçamento, e tantos governos de direita e de esquerda deixam o mínimo valor para construir política pública para mulheres”, afirmou.

A deputada também chamou atenção para a necessidade de ampliar políticas específicas para combater a violência de gênero no país. “Daí nós temos hoje recorte de feminicídio. Nós temos que lutar para que o Estado, o Brasil coloque as mulheres no centro das políticas públicas”, disse.

A manifestação integra a mobilização nacional do 8 de março, que reúne movimentos sociais, organizações feministas e coletivos populares em diversas cidades do país.

Em Belo Horizonte, o ato contou com intervenções culturais e uma marcha pelo centro da capital mineira, com pautas que incluem o combate à violência contra mulheres, defesa da democracia e reivindicações trabalhistas.

abuso-sexual agressao bh dia-da-mulher duda-salabert estupro feminicidio seguranca-publica violencia-de-genero

