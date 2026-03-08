Avaliação negativa do governo Lula chega a 40%, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7) pelo jornal Folha de S.Paulo indica que 32% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ótimo ou bom, enquanto 40% classificam a gestão como ruim ou péssima. No levantamento anterior, realizado em dezembro de 2025, a avaliação negativa estava em 37%.

A margem de erro da nova pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Já a avaliação positiva ficou estável em 32%. A parcela dos que consideram o governo regular passou de 30% em dezembro para 26% no levantamento atual.

Veja os números

Ruim ou péssimo: 40% (37% em dezembro)

Ótimo ou bom: 32% (32% em dezembro)

Regular: 26% (30% em dezembro)

Não sabem: 1% (1% em dezembro)

Desempenho

Quando perguntados sobre o desempenho de Lula como presidente, 49% disseram desaprovar o trabalho do petista, ante 48% em dezembro. Já a aprovação caiu de 49% para 47%. Outros 4% afirmaram não saber avaliar, ante 3% no levantamento anterior.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre segunda-feira (3/3) e quinta-feira (5/3), em 137 municípios.