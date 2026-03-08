Assine
overlay
Início Política
AVALIAÇÃO

Avaliação negativa do governo Lula chega a 40%, aponta Datafolha

Índice de ruim ou péssimo oscilou de 37% para 40% desde dezembro; avaliação positiva permanece em 32%, enquanto aprovação pessoal do presidente é de 47%.

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
08/03/2026 09:52

compartilhe

SIGA
x
Presidente Lula toma decisão importante sobre o Programa Nuclear Brasileiro
Presidente Lula toma decisão importante sobre o Programa Nuclear Brasileiro crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7) pelo jornal Folha de S.Paulo indica que 32% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ótimo ou bom, enquanto 40% classificam a gestão como ruim ou péssima. No levantamento anterior, realizado em dezembro de 2025, a avaliação negativa estava em 37%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A margem de erro da nova pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Já a avaliação positiva ficou estável em 32%. A parcela dos que consideram o governo regular passou de 30% em dezembro para 26% no levantamento atual.

Veja os números

  • Ruim ou péssimo: 40% (37% em dezembro)
  • Ótimo ou bom: 32% (32% em dezembro)
  • Regular: 26% (30% em dezembro)
  • Não sabem: 1% (1% em dezembro)

Desempenho

Quando perguntados sobre o desempenho de Lula como presidente, 49% disseram desaprovar o trabalho do petista, ante 48% em dezembro. Já a aprovação caiu de 49% para 47%. Outros 4% afirmaram não saber avaliar, ante 3% no levantamento anterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre segunda-feira (3/3) e quinta-feira (5/3), em 137 municípios. 

Tópicos relacionados:

avaliacao datafolha governo lula pesquisa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay