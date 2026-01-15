Maioria aprova prisão de Maduro e discorda de posicionamento de Lula
Maioria quer neutralidade do Brasil no conflito, segundo nova pesquisa Quaest. Sondagem também aponta que 58% temem intervenção similar dos EUA no país
A mais recente rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (15/1), aponta que a opinião pública está dividida sobre a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Segundo os dados, 51% dos brasileiros consideram "errada" a condenação feita por Lula à captura de Nicolás Maduro, enquanto 37% avaliam a fala do presidente como certa.
Na ocasião, Lula afirmou que os ataques dos EUA são uma "afronta gravíssima à soberania da Venezuela".
A pesquisa, realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro com 2.004 eleitores, mostra que a "neutralidade" é a posição preferida do eleitorado. Para 66% dos entrevistados, o Brasil deveria se manter neutro em relação às ações de Donald Trump. Apenas 10% acham que o país deveria se opor ativamente.
Apoio à ação militar
A operação norte-americana que capturou o líder venezuelano conta com a aprovação de 46% dos brasileiros, superando os 39% que desaprovam. O apoio é impulsionado majoritariamente pelo argumento do combate ao narcotráfico, citado por 31% como a principal razão para a prisão.
No entanto, o apoio à queda de um ditador vizinho convive com um temor nacionalista. A pesquisa apontou que 58% dos brasileiros têm medo de que os Estados Unidos façam algo parecido contra o Brasil no futuro. Medo este que é muito maior entre eleitores lulistas (74%) do que entre bolsonaristas (57% dizem ter medo e 41% dizem não ter medo).
Polarização
Entre os eleitores que se identificam como lulistas, 62% desaprovam a ação dos EUA. Já entre os bolsonaristas, a aprovação salta para 71% e a desaprovação é de apenas 21%.
Eleições de 2026
Para 71% dos entrevistados, a postura de Lula sobre o caso Maduro "não afeta" sua decisão de voto nas eleições presidenciais deste ano. Apenas 17% afirmam que o episódio os faria preferir a oposição.
A pesquisa
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.