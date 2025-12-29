Carlos Bolsonaro homenageia Daniella Perez e Flávio vai à igreja

A morte trágica de Daniella Perez completou 33 anos nesse domingo (28/12) e gerou comoção nas redes sociais. Após desabafo de Gloria Perez, mãe da atriz, Carlos Bolsonaro (PL) fez post com mensagem de solidariedade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, seu irmão Flávio Bolsonaro participava de um culto da Igreja Batista da Lagoinha, em que Guilherme de Pádua, assassino confesso de Daniella, foi pastor.

Natural de Belo Horizonte, cidade em que a igreja foi criada há 68 anos, Guilherme de Pádua buscou um “recomeço” na Lagoinha na vida pós-prisão. Em 2017, concluiu cursos para a formação de pastores e, logo depois, virou pastor da igreja. Ele morreu em novembro de 2022, após um infarto fulminante.

Flávio em culto da Lagoinha

De férias nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro visitou uma unidade da Lagoinha em Orlando, na Flórida, e participou de um culto em português. “Vivemos um momento especial de oração e ali senti de forma muito clara a presença de Deus. Entreguei a Ele a vida do meu pai, confiando que Ele conduzirá cada passo do próximo procedimento”, relatou o filho ‘01’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Senador e pré-candidato à presidência pelo PL, ele esteve acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Na reta final do culto, o pastor André Valadão, presidente da igreja, pediu que os fiéis se aproximassem e aproveitou para cumprimentar o trio.

O pai de André é Márcio Valadão, ex-presidente da Lagoinha que protagonizou momento inusitado ao anunciar a morte de Guilherme de Pádua, em novembro de 2022. Com sorriso no rosto, ele gravou vídeo revelando que o assassino de Daniella não estava mais vivo. “Foi agora, agorinha, caiu e morreu”, disse à época o pastor.

Carlos presta solidariedade

Gloria Perez desabafou sobre o aniversário da filha em post. “Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos… Que vida bonita você tinha pela frente… Hoje faz 33 anos e eu repito: o tempo não ameniza nada - só passa, assim como a dor não ensina nada - só dói”.

No próprio perfil, Carlos repercutiu o desabafo e escreveu: “Não consigo imaginar a dor da mãe, mulher e ser humano, muito menos ousaria tentar compreender tudo o que ela carrega até hoje. Só posso retribuir com muito carinho - mas muito carinho mesmo - e toda a consideração e força que sei que ela tem transmitido a todos que sofrem injustiças neste momento tão difícil do Brasil”.

Dois dias antes, Gloria Perez tinha comentado uma publicação de Carlos Bolsonaro, desejando “força e fé” na recuperação de Jair, que passa por procedimentos em busca de minimizar as crises de soluços em decorrência da facada sofrida em 2018.

Assassinato de Daniella Perez

Guilherme de Pádua interpretou o motorista Bira na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo, em 1992. Seu personagem fazia par romântico com Yasmin, vivida pela atriz Daniella Perez. A novela tinha ainda Gloria Perez como autora. No decorrer das gravações, Pádua assassinou a colega de elenco com a ajuda da então mulher, Paula Nogueira Thomaz.

As investigações da época dão conta de que Guilherme teria ficado insatisfeito com a diminuição de seu papel na novela, enquanto Paula demonstrava ciúmes pelas cenas de Daniella com o ator.

Após armar uma emboscada para a atriz em um posto de combustíveis, o casal a levou para um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e desferiu pelo menos 20 golpes de punhal. O crime ocorrido em 28 de dezembro de 1992 chocou todo o país.

