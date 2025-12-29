Assine
NERVO FRÊNICO

Bolsonaro passa por novo procedimento para tratar crise de soluço

Ex-presidente será submetido a um bloqueio do nervo frênico esquerdo após apresentar uma crise persistente de soluço

Eduarda Esposito
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Wal Lima - Correio Braziliense
29/12/2025 07:42

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star acompanhado de seu filho Jair Renan (à direita, atrás), em Brasília, em 14 de setembro de 2025, após passar por uma série de exames médicos, enquanto permanece em prisão domiciliar
Procedimento de radiointervenção será realizado por punção com anestesia no nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma crédito: Pablo Porciuncula/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro passará, nesta segunda-feira (29/12), por um novo procedimento para tratar uma crise persistente de soluços. Após ter sido submetido a um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado direito, ele agora terá o procedimento realizado no lado esquerdo do corpo. O nervo, localizado na região da coluna cervical, controla o diafragma e está diretamente ligado aos espasmos que provocam o soluço.

O bloqueio anestésico do nervo frênico consiste na aplicação de anestésico local ao redor do nervo para interromper temporariamente sua função, com o objetivo de cessar crises de soluços persistentes ou de difícil controle.

O procedimento de rádio intervenção é feito por punção com anestesia, sem necessidade de incisões, cortes ou pontos. O médico responsável, Mateus Saldanha, radiologista intervencionista, realizará uma ultrassom para localizar com precisão o nervo na região cervical. 

Bolsonaro deve ser sedado para a realização do procedimento. "Primeiramente você faz de um lado, depois você faz do outro lado para ver como vai ser a resposta, porque a gente sabe que é multifatorial a questão de solução. Então essa é uma opção para que a gente possa observar", afirmou Saldanha.

Embora seja considerado seguro quando guiado por imagens, o bloqueio do nervo frênico pode provocar dificuldade respiratória, pois o diafragma, principal músculo da respiração, fica temporariamente paralisado, podendo causar falta de ar. A duração do efeito varia de algumas horas a alguns dias, dependendo do tipo de anestésico utilizado pela equipe médica do ex-presidente.

Nova crise

Ontem, Bolsonaro voltou a apresentar uma crise de soluços. Segundo o boletim divulgado no fim da tarde, ele também registrou elevação da pressão arterial entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, mesmo após o bloqueio do nervo frênico do lado direito.

Até a última atualização, o ex-presidente permanecia estável e sem soluços. Hoje, além de passar pelo procedimento no lado esquerdo, ele seguirá com sessões de fisioterapia, medidas preventivas contra trombose venosa e avaliação dos efeitos do bloqueio anestésico.

Ainda ontem, o senador, pré-candidato à Presidência, e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), divulgou nas redes sociais um vídeo de Jair Bolsonaro em que ele pedia a Deus que não deixasse sua filha órfã durante o período em que esteve hospitalizado, após o atentado a faca em Juiz de Fora (MG).

No vídeo, Bolsonaro relembra a internação e afirma que, naquele momento, seu principal pedido era pela filha mais nova. "No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfã a minha filha de sete anos. O resto, com amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos", disse.

Na publicação, Flávio agradeceu as manifestações de apoio recebidas pelo pai e afirmou acompanhar as mensagens enviadas por apoiadores ao ex-presidente. "Obrigado por cada mensagem de amor, carinho e esperança que vocês deixam aqui. Saibam que estou acompanhando todas e faço questão de levar cada uma delas ao melhor presidente que este Brasil já teve", escreveu.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro medicina saude soluco

