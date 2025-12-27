Procedimento para tratar soluços de Bolsonaro correu bem, diz seu médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido, neste sábado (27), a um procedimento para tratar repetidas crises de soluço e tudo correu bem, informou um de seus médicos.

Bolsonaro, que cumpre uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, saiu pela primeira vez na quarta-feira da prisão onde está desde o fim de novembro para operar uma hérnia inguinal no hospital DF Star, em Brasília, onde permanece internado.

A cirurgia transcorreu sem incidentes na quinta-feira, e seus médicos anteciparam que poderia ser necessário outro procedimento de menor complexidade para tratar um soluço recorrente: o bloqueio anestésico do nervo frênico, que controla o diafragma.

A intervenção foi realizada na tarde deste sábado. “Foi bem bacana, deu tudo certo”, disse aos jornalistas o Dr. Mateus Saldanha.

Os médicos localizaram o nervo frênico com um aparelho de ultrassom e, uma vez que o identificaram, injetaram um anestésico no lado direito, detalhou Saldanha. Na segunda-feira, farão o mesmo no lado esquerdo do nervo.

O procedimento durou uma hora. “Não é uma cirurgia, (...) não implica em incisões”, explicou o Dr. Claudio Birolini, que acompanha a internação do ex-presidente.

- Noite em claro -

O bloqueio anestésico do nervo frênico estava previsto para segunda-feira. Mas foi adiantado porque da noite de sexta para sábado Bolsonaro sofreu “uma crise de soluço muito prolongada, mais forte, que incomodou profundamente para dormir”, informou, por sua vez, o Dr. Brasil Caiado.

“A gente tem que ver como que vai ser essa resposta” ao procedimento, apontou Saldanha.

A alta de Bolsonaro permanece estimada para o início da próxima semana, segundo os médicos.

O ex-presidente (2019-2022) lida há anos com as sequelas da facada no abdômen que sofreu durante um comício na corrida eleitoral de 2018, o que exigiu várias cirurgias de grande porte.

“Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários”, escreveu sua esposa, Michelle Bolsonaro, mais cedo em uma publicação no Instagram.

O ex-mandatário esteve em prisão domiciliar preventiva entre agosto e novembro. Ingressou no regime fechado em 22 de novembro, alguns dias antes do previsto, após tentar danificar sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

Em setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou Bolsonaro culpado de conspirar para manter-se no poder depois de perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva.

A trama golpista fracassou por falta de apoio de altos comandos militares. O ex-capitão do Exército alega ser inocente e diz-se “perseguido” pelo STF.

Assim que receber alta hospitalar, Bolsonaro deverá voltar ao quarto pequeno com frigobar, ar-condicionado e uma televisão onde cumpre sua pena, na sede da Polícia Federal em Brasília.

