Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital.

O soluço é um reflexo involuntário que causa incômodo e constrangimento, interrompendo conversas e refeições. Embora seja comum, ele esconde um mecanismo complexo que envolve o cérebro, nervos e, principalmente, o diafragma, um músculo essencial para a respiração.

Entender como ele acontece é o primeiro passo para saber como pará-lo de forma eficaz, sem recorrer a métodos sem fundamento. A boa notícia é que a ciência já desvendou o fenômeno e descobriu quais estratégias funcionam.

O que causa o soluço?

O soluço é resultado de uma contração brusca e involuntária do diafragma, músculo localizado abaixo dos pulmões. Quando isso ocorre, o ar é puxado rapidamente para os pulmões e a glote, uma pequena válvula na laringe, se fecha subitamente, produzindo o som característico.

Os gatilhos mais comuns incluem:

comer ou beber muito rápido, engolindo ar junto com os alimentos;

ingerir bebidas gaseificadas;

mudanças bruscas de temperatura no estômago (como beber algo gelado após uma refeição quente);

emoções intensas, como estresse, excitação ou nervosismo.

O sistema nervoso está diretamente ligado a esse reflexo, e é por isso que, em momentos de tensão, pode haver episódios de soluço.

Por que o soluço desaparece sozinho?

Na maioria das vezes, o soluço dura apenas alguns minutos e cessa sem qualquer intervenção. O organismo, em seu processo natural, restabelece o equilíbrio entre a respiração e o controle muscular. Esse mecanismo, ainda em estudo, envolve a interação entre o nervo frênico, que comanda o diafragma, e o sistema nervoso central.

Episódios que duram mais de 48 horas são raros e podem indicar condições médicas subjacentes, como alterações gastrointestinais, irritação de nervos ou até questões neurológicas, exigindo avaliação médica. Se o soluço persistir, a busca por ajuda profissional é fundamental.

Métodos eficazes contra o soluço

Muitos truques caseiros são passados de geração em geração, como segurar a respiração ou beber água em goles contínuos. A eficácia dessas técnicas está em sua capacidade de alterar o padrão respiratório, estimulando os nervos da garganta e do peito para relaxar o diafragma.

Uma das técnicas mais simples e eficientes para interromper o ciclo é a de aumentar o nível de dióxido de carbono no sangue para forçar o relaxamento do diafragma. Para isso, inspire profundamente, prenda a respiração por cerca de 10 segundos e, depois, solte o ar lentamente.

Outro método comprovadamente eficaz é o de beber água fria em pequenos goles. O ato de engolir em sequência estimula nervos localizados na garganta e no peito, o que ajuda a "reiniciar" o reflexo do soluço. Para quem busca uma alimentação mais saudável, confira Dicas de especialistas para uma alimentação mais saudável e consciente.

O ato de sugar água com força por um canudo pode interromper o soluço de forma quase imediata Pexels

A técnica para ajudar com o soluço

O ato de sugar água com força por um canudo pode interromper o soluço de forma quase imediata. A técnica, que recebeu o nome de "forçada de inspiração e sucção", funciona porque o ato de sugar exige um esforço combinado dos músculos respiratórios e de deglutição, ativando simultaneamente o nervo frênico e o nervo vago. Essa sobrecarga de estímulos nervosos anula o ciclo do soluço.

A técnica pode ser reproduzida com um canudo comum, ou até mesmo fazendo gargarejo com água fria, simulando o mesmo esforço e estimulando os nervos responsáveis por interromper as contrações.

Quando o soluço é um sinal de alerta?

Na maioria dos casos, o soluço é um incômodo passageiro. No entanto, se ele se prolongar por mais de 48 horas, pode ser um sinal de que algo não está certo, como irritações no nervo vago ou frênico, alterações neurológicas ou problemas gastrointestinais.

Nestes casos, a avaliação de um profissional de saúde é essencial para investigar a causa e buscar o tratamento adequado.