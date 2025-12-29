Assine
EX-PRESIDENTE

Carlos relata 'pressão altíssima' de Bolsonaro: 'Muita preocupação'

No sábado (27) Bolsonaro passou por um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado direito. Hoje, é provável que ele opere o lado esquerdo

AM
Andrei Megre
29/12/2025 11:39

Bolsonaro sofre com crises de soluço causadas pela facada sofrida em 2018
Bolsonaro sofre com crises de soluço causadas pela facada sofrida em 2018 crédito: X/Reprodução

Filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos fez post na manhã desta segunda-feira (29/12) em que relata o estado de saúde do pai, que pode passar por novo procedimento para tentar acabar com as crises de soluço.

No sábado (27) Bolsonaro passou por um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado direito. Hoje, é provável que ele opere o lado esquerdo para ampliar o combate aos soluços.

“O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços”, escreveu Carlos.

Bolsonaro internado

O ‘02’ revelou que o pai já iniciou tratamento para uma apneia do sono, distúrbio que interrompe a respiração durante o sono.

“São muitos desafios somados, e todos sabemos que, sem acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos, sua vida fica seriamente ameaçada. Seguimos com fé, esperança e orações para que tudo ocorra bem”, completou.

O ex-presidente está internado no hospital DF Star, em Brasília (DF). Preso por coordenar uma tentativa de golpe de estado, ele conseguiu na Justiça liberação para tratar da saúde.

