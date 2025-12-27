Assine
overlay
Início Política
TRAMA GOLPISTA

Condenado por trama golpista não é localizado por PF e se torna foragido

Engenheiro Carlos César Moretzsohn Rocha não foi localizado pela Polícia Federal na manhã deste sábado (27/12)

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
27/12/2025 15:25 - atualizado em 27/12/2025 15:26

compartilhe

SIGA
x
Carlos César Moretzsohn Rocha é considerado foragido pela Polícia Federal
Carlos César Moretzsohn Rocha é considerado foragido pela Polícia Federal crédito: Reprodução

Condenado no núcleo 4 da trama golpista, o engenheiro Carlos César Moretzsohn Rocha não foi localizado pela Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado (27/12) e passou a ser considerado foragido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Rocha preside o Instituto Voto Legal (IVL), entidade contratada pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, para produzir um relatório contestando a apuração dos votos nas eleições de 2022.

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com a defesa de Carlos Rocha, mas sem sucesso. O espaço segue aberto a manifestações.

Um dia após a tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, a PF cumpriu dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, contra outros condenados pela trama golpista. Rocha foi um dos alvos da operação.

Leia Mais

Além da prisão domiciliar, foram impostas medidas cautelares como a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Carlos Rocha, veja os alvos da operação deste sábado:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército;
  • Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;
  • Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;
  • Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais;
  • Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército.

Com informações da Agência Estado

Tópicos relacionados:

justica policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay