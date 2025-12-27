Trama golpista: PF cumpre dez prisões domiciliares

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal cumpre neste sábado (27/12) dez mandados de prisão domiciliar autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações sobre a trama golpista. As decisões preveem o uso de tornozeleira eletrônica e alcançam réus e condenados do processo, entre eles o ex-assessor da Presidência da República Filipe Martins.

As ordens judiciais são executadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Parte das diligências conta com o apoio do Exército Brasileiro, conforme informado pela Polícia Federal. O nome dos outros envolvidos ainda não divulgado.

Além da prisão domiciliar, o Supremo impôs uma série de medidas cautelares adicionais, como a proibição de uso de redes sociais, a vedação de contato com outros investigados, a entrega de passaportes e a suspensão de registros de porte de arma de fogo. Também foram estabelecidas restrições à realização de visitas.

As decisões ocorrem após a tentativa de fuga do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.