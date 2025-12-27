Trama golpista: PF cumpre dez prisões domiciliares
As decisões ocorrem após a tentativa de fuga do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques
compartilheSIGA
A Polícia Federal cumpre neste sábado (27/12) dez mandados de prisão domiciliar autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações sobre a trama golpista. As decisões preveem o uso de tornozeleira eletrônica e alcançam réus e condenados do processo, entre eles o ex-assessor da Presidência da República Filipe Martins.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Silvinei Vasques é entregue à PF depois de ser preso no Paraguai
- Silvinei Vasques amplia lista de bolsonaristas que fugiram do Brasil para evitar prisão
As ordens judiciais são executadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Parte das diligências conta com o apoio do Exército Brasileiro, conforme informado pela Polícia Federal. O nome dos outros envolvidos ainda não divulgado.
Leia Mais
Além da prisão domiciliar, o Supremo impôs uma série de medidas cautelares adicionais, como a proibição de uso de redes sociais, a vedação de contato com outros investigados, a entrega de passaportes e a suspensão de registros de porte de arma de fogo. Também foram estabelecidas restrições à realização de visitas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As decisões ocorrem após a tentativa de fuga do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.