OPERAÇÃO AUTORIZADA PELO STF

Trama golpista: PF cumpre dez prisões domiciliares

As decisões ocorrem após a tentativa de fuga do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques

27/12/2025 09:35

agente da polícia federal, de costas para a câmera, usando colete da instituição
PF cumpre dez prisões domiciliares crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal cumpre neste sábado (27/12) dez mandados de prisão domiciliar autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações sobre a trama golpista. As decisões preveem o uso de tornozeleira eletrônica e alcançam réus e condenados do processo, entre eles o ex-assessor da Presidência da República Filipe Martins.

As ordens judiciais são executadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Parte das diligências conta com o apoio do Exército Brasileiro, conforme informado pela Polícia Federal. O nome dos outros envolvidos ainda não divulgado.

Além da prisão domiciliar, o Supremo impôs uma série de medidas cautelares adicionais, como a proibição de uso de redes sociais, a vedação de contato com outros investigados, a entrega de passaportes e a suspensão de registros de porte de arma de fogo. Também foram estabelecidas restrições à realização de visitas.

As decisões ocorrem após a tentativa de fuga do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

