Moraes determina prisão preventiva de ex-PRF após tentativa de fuga

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira (26/12) a prisão preventiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Nesta madrugada, Vasques foi preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

De acordo com a Polícia Federal, Silvinei rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava, deixou o Brasil sem autorização judicial e cruzou a fronteira em direção ao Paraguai. A violação do equipamento de monitoramento acionou imediatamente os sistemas de alerta, o que levou ao reforço da vigilância nas fronteiras e à atuação da adidância brasileira no país vizinho, resultando na prisão no aeroporto.

Informações preliminares indicam que Silvinei utilizava um passaporte paraguaio original, mas que não correspondia à identidade. Ao tentar sair do aeroporto, o ex-chefão da PRF no governo Bolsonaro foi abordado e preso pelas autoridades paraguaias.

Após a detenção, ele foi identificado, colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai e deverá ser expulso do país, com entrega às autoridades brasileiras.

