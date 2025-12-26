Condenado pelo STF, Silvinei Vasques é preso em fuga no Paraguai

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso nesta sexta-feira (26/12) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, capital do Paraguai. A captura ocorreu quando ele tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador, em uma tentativa de fuga da justiça brasileira. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF) ao portal G1.

De acordo com a PF, Silvinei deixou o Brasil sem autorização e cruzou a fronteira a partir de Santa Catarina. O rompimento do equipamento de monitoramento acionou os sistemas de alerta, o que levou ao reforço da vigilância nas fronteiras.

O alerta do rompimento do equipamento de monitoramento acionou imediatamente os sistemas de segurança brasileiros. Com a informação, a representação oficial da polícia brasileira no Paraguai foi notificada, e um trabalho conjunto com as autoridades locais foi iniciado para localizá-lo, resultando na sua detenção no aeroporto.

No momento da abordagem, foi constatado que Silvinei Vasques utilizava um passaporte paraguaio autêntico, mas com dados de outra pessoa. O uso de um documento de identidade falso foi um fator determinante para sua prisão em flagrante pelas autoridades paraguaias.

Após a detenção em Assunção, o ex-diretor da PRF foi colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai. O procedimento padrão nesses casos é a expulsão do país, com a entrega formal do foragido para as autoridades brasileiras na fronteira, onde deverá iniciar o cumprimento de sua pena.

Condenação no Supremo Tribunal Federal

A tentativa de fuga acontece após a condenação de Silvinei Vasques pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 24 anos e 6 meses de prisão. A sentença foi baseada em sua participação na trama golpista que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022.

Ele integrava o chamado “núcleo 2” e foi condenado por promover ações para monitorar autoridades e dificultar o deslocamento de eleitores, especialmente no nordeste - região em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava à frente nas pesquisas-, durante o segundo turno da eleição presidencial, por meio de operações da PRF.

Antes disso, Silvinei já havia sido condenado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por uso político da estrutura da corporação durante a campanha eleitoral de 2022, para favorecer a candidatura de Bolsonaro à reeleição, resultando em multa superior a R$ 500 mil e outras sanções de natureza cível.

Preso preventivamente em 2023, Silvinei havia obtido liberdade posteriormente mediante medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

*Com informações de Vinícius Prates