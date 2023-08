Preso, Silvinei processa mais de 100: Janones, Gleisi e Casagrande na lista

440

PRF realizou diversas blitze no Nordeste para tentar atrapalhar a eleição do presidente Lula (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques está movendo mais de cem processos na Justiça contra quem o acusou de interferir no processo eleitoral, motivo pelo qual foi preso preventivamente na semana passada (9/8). A informação foi revelada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Na lista de alvos de Silvinei, estão nomes como o do deputado federal por Minas Gerais André Janones (Avante), da deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT), e do comentarista Walter Casagrande Júnior.