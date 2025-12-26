'Fujão' e 'covarde': memes da prisão de Silvinei Vasques invadem as Redes

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

No dia 26 de dezembro de 2025, a notícia da prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, no aeroporto do Paraguai, após romper sua tornozeleira eletrônica e tentar fugir do Brasil, gerou uma série de reações nas redes sociais. Vasques, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e 6 meses de prisão por participação em organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi detido enquanto tentava embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

???? Na Papuda o Silvinei vai poder dar curso de “Como romper tornozeleira eletrônica sem usar solda” para o Bolsonaro. pic.twitter.com/Tt9qebljUA — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) December 26, 2025

A informação foi divulgada por veículos como G1, Brasil 247 e UOL, e rapidamente se espalhou pelo X (antigo Twitter), onde usuários compartilharam postagens com tons variados, incluindo humorísticos e irônicos, característicos de memes textuais e visuais simples. Abaixo, uma compilação expandida de postagens reais encontradas no X, focando nos memes, como expressões exageradas, emojis, chamadas em maiúsculas e imagens editadas ou ilustrativas.

???? MAIS UM FUJÃO



Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF no desgoverno Bolsonaro, que atuou no plano golpista e tentou impedir eleitores de Lula de votar, foi PRESO no Paraguai, após romper a tornozeleira eletrônica, fugir do Brasil e tentar embarcar com documentação falsa.



A rota… pic.twitter.com/7aUd72vifg — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) December 26, 2025

Em um ano marcado por julgamentos históricos no Supremo Tribunal Federal (STF), os réus condenados pela tentativa de golpe de Estado no Brasil – um plano orquestrado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para subverter a democracia após as eleições de 2022 – revelam sua verdadeira face: a recorrente tentativa de fuga. Esses indivíduos, que outrora posavam como defensores da "pátria" e da "ordem", agora recorrem a artimanhas desesperadas para driblar a lei, rompendo tornozeleiras eletrônicas, usando passaportes falsos e buscando refúgio em países simpáticos ao extremismo de direita.

NÃO SALVA UM! Bolsonarista é sinônimo de covarde e fujão! Agora foi o Silvinei Vazques, ex-diretor da PRF, que tentou fugir do Brasil para não ir para a cadeia e acabou sendo preso no Paraguai. Parabéns à Polícia Federal!



Quem será o próximo a tentar fugir? Façam suas apostas! pic.twitter.com/TMZjgusvdx — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) December 26, 2025

Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos mesmos crimes – incluindo tentativa de golpe de Estado –, tentou violar sua tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda, em uma manobra que o ministro Alexandre de Moraes do STF descreveu como "indício gravíssimo de intenção de fuga". Bolsonaro foi preso em sua residência após o incidente, confessando que agiu por "paranoia" e "alucinações", mas a perícia da Polícia Federal confirmou danos intencionais no equipamento. Essa tentativa ocorreu em novembro de 2025, pouco antes do início da execução de sua pena, e facilitaria uma evasão em meio ao caos gerado por manifestações de apoiadores.

Outros aliados de Bolsonaro seguiram o exemplo. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem e a deputada Carla Zambelli, investigados e condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, recorreram a rotas alternativas para deixar o país, driblando decisões judiciais que os obrigavam a entregar passaportes. Ao todo, o STF condenou 29 dos 31 réus da trama golpista, com penas que somam centenas de anos, mas as tentativas de fuga ameaçam a efetividade dessas decisões.

Postagens no X em 26 de dezembro de 2025:

1. @Rafayse

"Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF já condenado pela Justiça brasileira, foi preso no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir do país usando passaporte falso. O mesmo homem que comandou operações para interferir nas eleições agora confirma, com a fuga e o crime internacional, aquilo que sempre foi: alguém que despreza a lei, a democracia e a Justiça. Não é perseguição. É consequência. Quem ataca a democracia acaba respondendo por isso, cedo ou tarde."

2. @inespandelo

"FUJÃO! Após romper a tornozeleira eletrônica, o condenado pelo STF, Silvinei Vasques foi preso no Paraguai, enquanto executava plano de fuga para El Salvador. Agora é cadeia pra golpista! #vasques #silvineivasques"

3. @renatasouzario

"GRANDE DIA! Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF do governo Bolsonaro, que impediu eleitores do Nordeste de votarem no presidente Lula no dia da eleição, rompeu a tornozeleira, fugiu para o Paraguai, mas a Polícia Federal conseguiu prendê-lo. Mais um golpista fujão que acabou preso."

4. @odoricocarvalho

5. @leonelquerino

6. @CantiiSandra

"Mais bolsonarista golpista preso Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, rompe tornozeleira eletrônica e é preso no Paraguai em tentativa de fuga. Foi preso nesta sexta-feira (26/12) ao tentar fugir do Brasil no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, no Paraguai"

7. @EdsonFilho74

"O ex-diretor geral da polícia rodoviária federal, Silvinei Vasques foi preso na madrugada desta sexta-feira no aeroporto Silvio Pettirossi em Assunção, no Paraguai, o bolsonarista rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e estava em fuga para El Salvador."

8. @periclesnunes

9. @jribett

"Mais um criminoso bolsonarista covarde tentando fugir! Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornozeleira.

10. @GugaNoblat

"Mais uma prova de que todo bolsonarista é bunda mole. Pegaram agora o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques no Paraguai tentando fugir depois de estourar a tornozeleira eletrônica. Uau, só tem covarde no bolsonarismo, não salva um."

11. @cassioolivveira

" URGENTE: Fujão preso O ex-diretor da PRF no Governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, o mesmo que mandou impedir que eleitores do Lula votassem parando carros e ônibus, foi PRESO com documentação falsa no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e fugir do Brasil. GRANDE DIA "

12. @DudaSalabert

"Mais um fujão preso! Silvinei Vasques, aquele ex-diretor da PRF, foi preso no Paraguai após violar a tornozeleira e tentar fugir. Para quem não, Silvinei atuou ativamente para impedir que eleitores chegassem ao local de votação em 2022, obviamente Bolsonarista de carteirinha. Os ratos não param de fugir!"

13. @BrPelaVerdade

" FUGA FRACASSADA Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, foi preso no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e fugir do Brasil. Tentava embarcar para El Salvador com documento falso. Quem não deve, não teme!"

14. @OHFNews

" | #URGENTE: Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques rompe tornozeleira eletrônica e é preso no Paraguai durante tentativa de fuga.

15. @periclesnunes

17. @jjforni

"Ex-diretor da PRF rompe tornozeleira e é preso em fuga no Paraguai. Silvinei Vasques foi condenado a 24 anos e 6 meses por trama golpista. PF identificou rompimento de tornozeleira. A seguir, disparou alertas, culminando na prisão no aeroporto de Assunção.







18. @lazarorosa25

"URGENTE! Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF no desgoverno Bolsonaro que atuou no plano golpista e impediu que eleitores do Lula votassem, foi PRESO com documentação falsa no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e fugir do Brasil. Mais um fujão covarde preso!"

19. @EleicaoBr2026

" URGENTE: Ex-diretor da PRF é preso no Paraguai após tentativa de fuga e romper tornozeleira Silvinei Vasques tentou fugir do Brasil após ser condenado, na semana passada, a 24 anos e seis meses de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado"

20. @camasao50

" URGENTE - Silvinei Vasques rompe tornozeleira, foge para o Paraguai, mas é preso na tentativa de fuga! Ele usou um passaporte paraguaio de outra pessoa para tentar embarcar para El Salvador! Ex-secretário em São José (SC), esse bandido, canalha e covarde é mais um bolsonarista corrupto que envergonha Santa Catarina. Cadeia nos golpistas!"

