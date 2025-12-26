Assine
FUGA FRACASSADA

'Fujão' e 'covarde': memes da prisão de Silvinei Vasques invadem as Redes

Ex-diretor da PRF, condenado pelo STF a 24 anos e 6 meses de prisão, rompe tornozeleira e é preso em fuga no Paraguai

Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
26/12/2025 13:51 - atualizado em 26/12/2025 13:54

Memes invadem a rede social X sobre a prisão de Silvinei Vasques,no Paraguai, após romper tornozeleira eletrônica
Memes invadem a rede social X sobre a prisão de Silvinei Vasques,no Paraguai, após romper tornozeleira eletrônica crédito: Reprodução X

No dia 26 de dezembro de 2025, a notícia da prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, no aeroporto do Paraguai, após romper sua tornozeleira eletrônica e tentar fugir do Brasil, gerou uma série de reações nas redes sociais. Vasques, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e 6 meses de prisão por participação em organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi detido enquanto tentava embarcar para El Salvador com um passaporte falso. 

A informação foi divulgada por veículos como G1, Brasil 247 e UOL, e rapidamente se espalhou pelo X (antigo Twitter), onde usuários compartilharam postagens com tons variados, incluindo humorísticos e irônicos, característicos de memes textuais e visuais simples. Abaixo, uma compilação expandida de postagens reais encontradas no X, focando nos memes, como expressões exageradas, emojis, chamadas em maiúsculas e imagens editadas ou ilustrativas. 

Artimanhas

Em um ano marcado por julgamentos históricos no Supremo Tribunal Federal (STF), os réus condenados pela tentativa de golpe de Estado no Brasil – um plano orquestrado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para subverter a democracia após as eleições de 2022 – revelam sua verdadeira face: a recorrente tentativa de fuga. Esses indivíduos, que outrora posavam como defensores da "pátria" e da "ordem", agora recorrem a artimanhas desesperadas para driblar a lei, rompendo tornozeleiras eletrônicas, usando passaportes falsos e buscando refúgio em países simpáticos ao extremismo de direita.

Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos mesmos crimes – incluindo tentativa de golpe de Estado –, tentou violar sua tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda, em uma manobra que o ministro Alexandre de Moraes do STF descreveu como "indício gravíssimo de intenção de fuga". Bolsonaro foi preso em sua residência após o incidente, confessando que agiu por "paranoia" e "alucinações", mas a perícia da Polícia Federal confirmou danos intencionais no equipamento. Essa tentativa ocorreu em novembro de 2025, pouco antes do início da execução de sua pena, e facilitaria uma evasão em meio ao caos gerado por manifestações de apoiadores.

Outros aliados de Bolsonaro seguiram o exemplo. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem e a deputada Carla Zambelli, investigados e condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, recorreram a rotas alternativas para deixar o país, driblando decisões judiciais que os obrigavam a entregar passaportes.  Ao todo, o STF condenou 29 dos 31 réus da trama golpista, com penas que somam centenas de anos, mas as tentativas de fuga ameaçam a efetividade dessas decisões.

Leia Mais




Postagens no X em 26 de dezembro de 2025:

1. @Rafayse 

   "Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF já condenado pela Justiça brasileira, foi preso no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir do país usando passaporte falso. O mesmo homem que comandou operações para interferir nas eleições agora confirma, com a fuga e o crime internacional, aquilo que sempre foi: alguém que despreza a lei, a democracia e a Justiça. Não é perseguição. É consequência. Quem ataca a democracia acaba respondendo por isso, cedo ou tarde."  

  

2. @inespandelo  

   "FUJÃO! Após romper a tornozeleira eletrônica, o condenado pelo STF, Silvinei Vasques foi preso no Paraguai, enquanto executava plano de fuga para El Salvador. Agora é cadeia pra golpista! #vasques #silvineivasques"  

3. @renatasouzario  

   "GRANDE DIA! Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF do governo Bolsonaro, que impediu eleitores do Nordeste de votarem no presidente Lula no dia da eleição, rompeu a tornozeleira, fugiu para o Paraguai, mas a Polícia Federal conseguiu prendê-lo. Mais um golpista fujão que acabou preso."  

   

4. @odoricocarvalho  

   "QUE POVO FUJÃO. BOLSONARO DESGRAÇOU A VIDA DE TANTA GENTE, DÁ PENA ATÉ - Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornozeleira https://www.brasil247.com/brasil/silvinei-vasques-e-preso-no-paraguai-apos-romper-tornozeleira via @brasil247"  

  

5. @leonelquerino

   "COVARDE PRESO AO TENTAR FUGIR! Silvinei Vasques conseguiu romper a tornozeleira eletrônica e estava no Paraguai tentando fugir do Brasil. TODO BOLSONARISTA É COVARDE. Silvinei usou a Polícia Rodoviária Federal pra impedir petistas de votarem em 2022."  

   

6. @CantiiSandra  

   "Mais bolsonarista golpista preso Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, rompe tornozeleira eletrônica e é preso no Paraguai em tentativa de fuga. Foi preso nesta sexta-feira (26/12) ao tentar fugir do Brasil no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, no Paraguai"  

  

7. @EdsonFilho74

   "O ex-diretor geral da polícia rodoviária federal, Silvinei Vasques foi preso na madrugada desta sexta-feira no aeroporto Silvio Pettirossi em Assunção, no Paraguai, o bolsonarista rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e estava em fuga para El Salvador."  

   

8. @periclesnunes

   "Mais um vagabundo. Ouviu vozes da tornozeleira. Rompeu e fugiu pro Paraguai. URGENTE: Ex-diretor da PRF, Silviney Vasquez, é preso no Paraguai após tentativa de fuga e romper tornozeleira Silvinei Vasques tentou fugir do Brasil após ser condenado, na semana passada, 24 anos"  

  

9. @jribett 

   "Mais um criminoso bolsonarista covarde tentando fugir! Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornozeleira. 

10. @GugaNoblat 

    "Mais uma prova de que todo bolsonarista é bunda mole. Pegaram agora o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques no Paraguai tentando fugir depois de estourar a tornozeleira eletrônica. Uau, só tem covarde no bolsonarismo, não salva um."  

   

11. @cassioolivveira

    " URGENTE: Fujão preso O ex-diretor da PRF no Governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, o mesmo que mandou impedir que eleitores do Lula votassem parando carros e ônibus, foi PRESO com documentação falsa no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e fugir do Brasil. GRANDE DIA "  

   

12. @DudaSalabert 

    "Mais um fujão preso! Silvinei Vasques, aquele ex-diretor da PRF, foi preso no Paraguai após violar a tornozeleira e tentar fugir. Para quem não, Silvinei atuou ativamente para impedir que eleitores chegassem ao local de votação em 2022, obviamente Bolsonarista de carteirinha. Os ratos não param de fugir!"  

    

13. @BrPelaVerdade

    " FUGA FRACASSADA Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, foi preso no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e fugir do Brasil. Tentava embarcar para El Salvador com documento falso. Quem não deve, não teme!"  

   

14. @OHFNews 

    " | #URGENTE: Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques rompe tornozeleira eletrônica e é preso no Paraguai durante tentativa de fuga. 

15. @periclesnunes

    "Mais um vagabundo. Ouviu vozes da tornozeleira. Rompeu e fugiu pro Paraguai. URGENTE: Ex-diretor da PRF, Silviney Vasquez, é preso no Paraguai após tentativa de fuga e romper tornozeleira Silvinei Vasques tentou fugir do Brasil após ser condenado, na semana passada, 24 anos"  

    

17. @jjforni

    "Ex-diretor da PRF rompe tornozeleira e é preso em fuga no Paraguai. Silvinei Vasques foi condenado a 24 anos e 6 meses por trama golpista. PF identificou rompimento de tornozeleira. A seguir, disparou alertas, culminando na prisão no aeroporto de Assunção. 



18. @lazarorosa25 

    "URGENTE! Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF no desgoverno Bolsonaro que atuou no plano golpista e impediu que eleitores do Lula votassem, foi PRESO com documentação falsa no Paraguai após romper a tornozeleira eletrônica e fugir do Brasil. Mais um fujão covarde preso!"  

    

19. @EleicaoBr2026  

    " URGENTE: Ex-diretor da PRF é preso no Paraguai após tentativa de fuga e romper tornozeleira Silvinei Vasques tentou fugir do Brasil após ser condenado, na semana passada, a 24 anos e seis meses de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado"  

    

20. @camasao50  

    " URGENTE - Silvinei Vasques rompe tornozeleira, foge para o Paraguai, mas é preso na tentativa de fuga! Ele usou um passaporte paraguaio de outra pessoa para tentar embarcar para El Salvador! Ex-secretário em São José (SC), esse bandido, canalha e covarde é mais um bolsonarista corrupto que envergonha Santa Catarina. Cadeia nos golpistas!"  

   

Tópicos relacionados:

brasil ex-diretor-da-prf jair-bolsonaro pf policia-federal policia-rodoviaria-federal prf

