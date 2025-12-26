Silvinei Vasques é entregue à PF depois de ser preso no Paraguai

FOLHAPRESS - A polícia paraguaia entregou à Polícia Federal (PF) o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques nesta sexta-feira (26/12), de acordo com imagens da Globonews e CNN Brasil. Ele foi detido em Assunção no Paraguai ao tentar embarcar em um vôo para El Salvador.

Silvinei foi condenado neste mês a 24 anos e seis meses de prisão pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) como participante de um dos núcleos da trama golpista do governo Jair Bolsonaro (PL). Ele aguardava o fim da tramitação do seu caso em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Os ministros o consideraram culpado de cinco crimes, inclusive o de tentativa de golpe de Estado, após ele promover blitze em locais com predominância de eleitores de Lula (PT) no dia do segundo turno das eleições de 2022.

A Polícia Federal detectou uma falha no monitoramento da tornozeleira eletrônica de Vasques às 3h do dia 25 de dezembro. Segundo relatos dos agentes, naquele horário o equipamento parou de transmitir o sinal de GPS.

A primeira equipe acionada para verificar a perda de sinal da tornozeleira foi a Polícia Penal de Santa Catarina, por volta das 20h desta quinta (25). Silvinei já não estava em seu apartamento, no município de São José.

Por volta das 23h, uma equipe da Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina esteve no local para apurar um possível descumprimento das medidas restritivas.

Silvinei teria usado um carro alugado para sair do prédio em que morava, em Santa Catarina, em direção ao Paraguai. Horas antes de romper a tornozeleira, o ex-diretor da PRF organizou seus pertences. Vestindo calça de moletom, camiseta e um boné, ele levou até o veículo bolsas, tapetes higiênicos para cachorros e um pitbull.

A PF informou os principais passos de uma tentativa de fuga de Silvinei ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que decretou sua prisão preventiva.