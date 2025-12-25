Assine
ESTADO DE SAÚDE

Bolsonaro passará por fisioterapia e cuidados de analgesia, diz boletim médico

O ex-presidente também passará por cuidados para evitar trombose venosa. Previsão de recuperação é de cinco a sete dias

Eduarda Esposito - Correio Braziliense
Eduarda Esposito - Correio Braziliense - Correio Braziliense
Repórter
25/12/2025 18:55

24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência.
Ex presidente Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgado na tarde sesta quinta-feira (25/12), informa que ele precisará seguir em cuidados pós-operatórios com analgesia e fisioterapia motora.

O ex-chefe do Executivo passou hoje por uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral, com previsão de recuperação de cinco a sete dias.

A equipe médica, comandada pelo cardiologista Brasil Ramos Caiado e pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini, recomendou prevenção de trombose venosa — formação de um coágulo (trombo) dentro de uma veia, geralmente nas pernas, que bloqueia o fluxo sanguíneo, causando dor, inchaço, calor e vermelhidão na área afetada.

Na próxima segunda-feira (29/12), Bolsonaro deverá ser reavaliado pelos médicos para checar a necessidade de procedimento intervencionista para tratar dos soluços.

No momento, a equipe tem usado tratamento clínico para melhorar a condição do ex-presidente.

