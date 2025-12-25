Recém-saído de cirurgia, Bolsonaro pode passar por nova operação

FOLHAPRESS - Jair Bolsonaro (PL) passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral nesta quinta-feira (25/12) sem intercorrências, segundo os médicos responsáveis pela operação. O procedimento ocorreu como previsto, e o ex-presidente deve ficar internado por um período de cinco a sete dias.

"Ele tomou anestesia geral, já está acordado, esta no quarto, inclusive", afirmou o cirurgião Cláudio Birolini. "Agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados para analgesia, fisioterapia e profilaxia de tromboembolismo venoso."

Na próxima segunda-feira (29/12), os médicos vão avaliar se Bolsonaro deve ser submetido a um novo procedimento, desta vez para amenizar as crises de soluço pelas quais o ex-presidente vem passando. Essa decisão pode prolongar o tempo de internação.

O ex-chefe do Executivo está cumprindo pena de prisão por tentativa de golpe de Estado e precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para deixar temporariamente o cárcere, na Superintendência da Polícia Federal.

Os médicos não quiseram antecipar opinião sobre um eventual novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente por razões de saúde. "Seria muito precoce", afirmou o cardiologista Brasil Ramos Caiado.

A alta de Bolsonaro e seu possível retorno à prisão na Superintendência da Polícia Federal, na avaliação dos médicos, dependerá de seu estado após alguns dias de recuperação. "Ele precisa estar bom o suficinte para o autocuidado, tomar banho, se vestir, comer. Nesse momento, para tomar banho, ele precisa de ajuda", afirmou Birolini.

O procedimento, realizado no hospital DF Star, em Brasília, começou por volta das 9h40 e terminou cerca de três horas depois, sem intercorrências.

A hérnia bilateral foi corrigida com um reforço da parede abdominal, com o uso de uma tela de material plástico. A hérnia era maior do lado direito, enquanto o lado esquerdo se apresentava em fase inicial.

Hérnia inguinal é uma condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha. Bolsonaro foi internado um dia antes, na véspera do Natal, para passar por exames pré-operatórios, que confirmaram que o ex-presidente estava apto a ser operado.

Os médicos vão avaliar a necessidade do procedimento contra os soluços nos próximos dias. Inicialmente, por precaução, haverá uma tentativa de reduzir os sintomas de gastrite e esofagite com tratamento clínico, medicação e dietas.

Caso seja necessário, o procedimento será feito com avaliação de ultrassom e a injeção de uma substância anestésica, com corticoide. "O procedimento é mais invasivo. Se pudermos resolver de forma clínica, é mais seguro", disse Caiado, destacando a idade de Bolsonaro, que tem 70 anos.

Apoiadores e familiares de Bolsonaro

Na manhã desta quinta-feira, alguns apoiadores estiveram do lado de fora do hospital onde Bolsonaro está internado e fizeram orações. Eles levaram bandeiras do Brasil para o local. Do lado de fora do hospital também havia policiais militares.

O ex-presidente passa frequentemente por procedimentos médicos devido à facada da qual foi vítima durante a campanha eleitoral de 2018. Em abril deste ano, por exemplo, foi submetido a uma operação de 12 horas para desobstrução intestinal.

Moraes autorizou o ex-presidente a receber visitas de sua mulher, Michelle, e de seus filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura enquanto estiver internado. O ministro do STF, porém, proibiu o porte de celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos.

Eduardo Bolsonaro, também filho do ex-presidente da República, não consta da decisão de Moraes. Eduardo está nos Estados Unidos desde o início deste ano.

A PF ficará responsável pela vigilância e a segurança de Bolsonaro durante todo o período de sua estadia, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão.

A corporação deverá garantir a segurança e a fiscalização ininterruptas com, no mínimo, dois policiais federais posicionados na porta do quarto hospitalar, além das equipes que entender necessárias, tanto nas dependências internas quanto externas do hospital.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moraes autorizou a cirurgia de Bolsonaro após a perícia médica da PF afirmar que o ex-presidente, de fato, precisaria ser submetido a cirurgia eletiva com rapidez.