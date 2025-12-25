Bolsonaro passa por cirurgia nesta quinta-feira (25/12)

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será submetido, na manhã desta quinta-feira(25/12), a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral, em Brasília (DF). O procedimento está previsto para começar às 9h, sob anestesia geral, e deve se estender por cerca de quatro horas, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star.

Bolsonaro foi internado nessa quarta-feira para a realização de exames clínicos e o preparo pré-operatório. De acordo com a equipe médica, ele passou por avaliações cardiológica e de risco cirúrgico e foi considerado apto para a intervenção. A unidade informou ainda que todos os protocolos necessários foram cumpridos antes do procedimento.

A internação do ex-presidente foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da cirurgia. Bolsonaro deixou a Superintendência da PF por volta das 9h30, sob escolta, e chegou ao hospital poucos minutos depois.

Ainda segundo o boletim médico, a equipe avaliará, ao longo da internação, a eventual necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento que pode ser indicado para conter crises de soluços persistentes apresentadas pelo ex-presidente nos últimos meses. A decisão dependerá da evolução clínica no pós-operatório.

A expectativa é que Bolsonaro permaneça internado entre cinco e sete dias, prazo que poderá ser revisto conforme a resposta ao procedimento e a recuperação clínica. O período de observação inclui controle da dor, acompanhamento contínuo, sessões de fisioterapia e medidas de prevenção contra complicações, como eventos trombóticos.

Esta será a sétima cirurgia realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral que o levou à Presidência da República. Todas as intervenções estão relacionadas a complicações decorrentes do ferimento.

A hérnia inguinal bilateral ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal, na região da virilha. A cirurgia tem como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura local, reduzindo o risco de dor, complicações e novas protrusões. Durante todo o procedimento, haverá monitoramento contínuo das funções vitais.

Condenado

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Na decisão que autorizou a internação, Alexandre de Moraes destacou que a medida não interfere na execução da pena.

Durante o período no hospital, o ex-presidente será acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Um pedido da defesa para permitir a presença dos filhos Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, e Carlos Bolsonaro, vereador na capital fluminense, foi negado. Eventuais visitas adicionais dependerão de autorização judicial.

