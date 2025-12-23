Assine
Saúde do ex-presidente

Moraes autoriza internação e cirurgia de Bolsonaro no Natal após aval da PGR

Decisão do ministro do STF permite deslocamento do ex-presidente ao Hospital DF Star para exames no dia 24 e procedimento cirúrgico no dia 25, com escolta e regras de segurança definidas

Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
23/12/2025 18:44

Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (23/12) a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a realização de cirurgia de hérnia inguinal durante o feriado de Natal. A decisão foi tomada após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e confirmação, por perícia da Polícia Federal, da necessidade do procedimento.

Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal, em Brasília, em razão de condenação a 27 anos e três meses de pena, em regime inicial fechado. A defesa informou ao STF que o ex-presidente apresentou intercorrências médicas que exigem intervenção cirúrgica eletiva, pedido que motivou a abertura de perícia oficial determinada por Moraes no início de dezembro.

O laudo médico da Polícia Federal, encaminhado aos autos em 19 de dezembro, apontou que Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral e recomendou a realização do procedimento. Com base no parecer técnico e após ouvir a PGR — que não se opôs à solicitação —, o ministro autorizou o deslocamento e a internação do custodiado no Hospital DF Star.

Pela decisão, Bolsonaro será conduzido ao hospital na quarta-feira (24) para exames preparatórios, com a cirurgia marcada para quinta-feira (25). Moraes determinou que o transporte e a segurança sejam feitos pela Polícia Federal de forma discreta, com desembarque pelas garagens do hospital e vigilância permanente durante toda a internação.

