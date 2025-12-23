PGR libera internação de Bolsonaro para cirurgia

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta terça-feira (23/12) que não se opõe ao pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele seja internado e submetido a uma cirurgia durante o feriado de Natal. Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal, em Brasília, e depende de autorização judicial para deixar o local.

Segundo a manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) concorda com a condução do ex-presidente ao Hospital DF Star nesta quarta-feira (24/12), para a realização de exames preparatórios, e com a cirurgia para tratar hérnia na virilha prevista para quinta-feira (25/12). O parecer também não apresenta objeção à presença dos acompanhantes indicados pela defesa.

A posição da PGR foi apresentada após o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, encaminhar o pedido dos advogados do ex-presidente para análise. Cabe agora ao magistrado decidir se autoriza ou não a saída temporária de Bolsonaro da custódia da Polícia Federal.

Moraes já havia sinalizado positivamente à realização do procedimento cirúrgico, após a Perícia da Polícia Federal confirmar o diagnóstico informado pela equipe médica de Bolsonaro. A cirurgia é considerada necessária para o tratamento do quadro clínico apresentado pelo ex-presidente.

Apesar disso, o ministro solicitou complementações ao pedido da defesa, especialmente a identificação detalhada dos profissionais de saúde que serão responsáveis pela cirurgia na unidade hospitalar indicada. A decisão final sobre a internação deve ser tomada após o envio dessas informações adicionais ao STF.