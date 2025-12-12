Assine
VÍDEO

Carlos mostra Bolsonaro com soluços antes da prisão: ‘Tragédia anunciada’

Carlos Bolsonaro usou as redes para divulgar um vídeo que "não pretendia tornar público"; imagens foram gravadas antes da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/12/2025 12:11

Bolsonaro sofre com crises de soluço causadas pela facada sofrida em 2018
Bolsonaro sofre com crises de soluço causadas pela facada sofrida em 2018 crédito: Reprodução/X

Filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) publicou vídeo que mostra o pai durante uma crise de soluços, gravado antes de ele ser preso. O vereador do Rio de Janeiro quis alertar para o risco de vida que vive o capitão reformado.

Bolsonaro está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), após ter sido condenado por coordenar uma tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente afirma que ele passa por graves problemas de saúde e pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação de uma visita médica.

Nos últimos dias, com posts nas redes sociais, Carlos tem reforçado publicamente o apelo pela saúde do pai. Ele escreveu que “não pretendia tornar público” o vídeo da crise de soluços, “mas a realidade é impossível de ignorar”.

Bolsonaro sob risco de vida

“Ele precisa de cuidados especiais 24 horas por dia, e sua condição só piora. Existem episódios muito mais graves do que os que aparecem nesse vídeo, e eles representam risco real e imediato à sua vida”, disse o parlamentar.

O “02” afirmou que o pai corre o risco de ter uma broncoaspiração - ou seja, ingerir substâncias como alimentos, saliva ou vômito pela traqueia e pulmão.

“Ele pode vai morrer (sic) com a crescente pressão sofrida paulatinamente nos últimos tempos. Sem cuidados médicos contínuos, acompanhamento ininterrupto e ambiente adequado, estamos diante de uma tragédia anunciada”, completou.

