EX-PRESIDENTE PRESO

Carlos: Brasil de 'coração apertado' com Bolsonaro em 'cela fria e pequena'

"Não é apenas a prisão. É a dor constante. É o corpo que pede socorro. É o tempo correndo contra ele", disse o filho "02"

Andrei Megre
Andrei Megre
10/12/2025 14:10

Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro

Para o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), o Brasil assiste com o “coração apertado” à prisão de seu pai, Jair Bolsonaro (PL). O filho "02" publicou um texto emotivo e pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) acate o pedido para que o ex-presidente possa visitar um hospital.

Bolsonaro está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF). Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar a tentativa de golpe de Estado.

“O Brasil assiste com o coração apertado. Jair Bolsonaro tem tratamento que nem traficante recebe em presídio e suas condições de saúde se deterioram a cada dia”, escreveu o “02”, em post no X (antigo Twitter).

Carlos disse que o pai está em uma “cela fria, pequena, distante de tudo e de todos”. “Não é apenas a prisão. É a dor constante. É o corpo que pede socorro. É o tempo correndo contra ele”, avaliou.

Saúde de Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro alegou que ele teve piora no quadro de saúde e pediu ao STF autorização para realizar uma cirurgia para tratar os soluços e uma hérnia inguinal unilateral.

“Não para privilégios. Não para conforto. Mas para cirurgias urgentes, procedimentos que exigem anestesia geral, internação, vigilância médica - tudo aquilo que um homem ferido, exausto e adoecido precisa para sobreviver”, justificou Carlos.

O vereador disse que o direito de cuidar da própria saúde “deveria ser garantido a qualquer ser humano” e “uma única assinatura separa Bolsonaro da chance de lutar pela própria vida”.

“Até onde vai a crueldade?”, questionou, em nome de “milhões de brasileiros, que acompanham tudo com angústia”.

Carlos finalizou o texto pedindo a intervenção de Deus para conservar a vida de Bolsonaro. “Que a verdade prevaleça. E que meu pai tenha o direito básico de viver.”

