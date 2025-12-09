Assine
PROTESTO

Sâmia Bomfim sobre corte da TV Câmara: "O que Hugo Motta quer esconder?"

Deputada pelo PSol Sâmia Bomfim criticou conduta da presidência da Câmara, que ordenou retirada à força do parlamentar Glauber Braga, que ocopou a mesa do Plenário

09/12/2025 23:38

Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) é visto em meio a tumulto após ter sido retirado à força pela Polícia Legislativa da Mesa da Câmara dos Deputados, em Brasília, no final da tarde desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025. A imprensa não conseguiu acompanhar a retirada de Glauber, que ocupou a cadeira ocupada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por se opor à votação do projeto de lei que diminui as penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro.
A deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP) questionou, nesta terça-feira (9/12), a conduta do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em expulsar jornalistas do Plenário da Casa e determinar o corte de sinal da TV Câmara, no momento em que a Polícia Legislativa retirava à força o deputado Glauber Braga (PSol-RJ) — marido de Sâmia —, que ocupava a cadeira de Hugo Motta em protesto contra a possibilidade de o legislativo cassar seu mandato.

"O que Hugo Motta quer esconder?", escreveu a psolista nas redes sociais. Segundo ela, a manifestação do deputado Braga denunciava o que chamou de "hipocrisia" do presidente da Câmara.

"Segundos depois de Glauber Braga denunciar no plenário a hipocrisia de Hugo Motta, que segue mantendo os direitos políticos de golpistas que estão no exterior e até com pedido de prisão, mas querendo cassar quem denuncia o orçamento secreto, Glauber anunciou a ocupação da mesa diretora e a transmissão da TV Câmara foi derrubada com a imprensa sendo removida do plenário", publicou a deputada.

Em outro post no X, Sâmia Bomfim lembrou da conduta de Hugo Motta diante da ocupação de deputados bolsonaristas à mesa da presidência. "Quando golpistas ocuparam por 48h o plenário da Câmara para chantagear por anistia a golpistas, sobrou docilidade do presidente Hugo Motta, já com um deputado que defendeu a honra da mãe e denunciou o Orçamento Secreto, sobrou violência e censura à imprensa. Inadmissível!", pontuou.

Sâmia também prestou solidariedade a jornalistas que foram impedidos de cobrir a invasão de Glauber Braga à mesa da presidência. "Quero me solidarizar com os jornalistas e todos os profissionais da imprensa que hoje também foram vítimas da censura ao seu trabalho e da truculência ordenada pelo presidente da Câmara, sendo até agredidos. O que aconteceu no Congresso é inadmissível e precisa ser denunciado".

