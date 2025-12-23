Assine
Cirurgia de Bolsonaro: o rígido esquema de segurança determinado por Moraes

Ex-presidente será internado nesta quarta-feira, 24, e operado no dia seguinte; Polícia Federal fará vigilância 24 h e só Michelle poderá acompanhá-lo

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
23/12/2025 18:22

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por cirurgia de hérnia inguinal bilateral no dia 25 de dezembro, no Hospital DF Star, em Brasília. A decisão atende a um pedido da defesa e foi assinada nesta terça-feira, 23.

Bolsonaro será internado um dia antes, em 24 de dezembro, para a realização de exames preparatórios. A autorização foi concedida após perícia médica da Polícia Federal concluir que o ex-presidente é portador de hérnia inguinal bilateral, condição que afeta os dois lados da região da virilha e exige intervenção cirúrgica em caráter eletivo.

Na decisão, Moraes determinou um esquema rígido de transporte e segurança. O deslocamento e a escolta de Bolsonaro deverão ser feitos pela Polícia Federal de forma discreta, com desembarque pelas garagens do hospital. A PF também deverá articular previamente os termos da internação com a direção da unidade de saúde.

O ministro ordenou ainda vigilância e fiscalização 24 horas por dia durante toda a internação. Pelo menos dois agentes da Polícia Federal deverão permanecer na porta do quarto, além de equipes posicionadas dentro e fora do hospital.

Também foi proibido o ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos, com exceção dos equipamentos médicos. A Polícia Federal será responsável por assegurar o cumprimento da restrição.

Moraes autorizou apenas a presença de Michelle Bolsonaro como acompanhante do ex-presidente durante toda a internação. Outras visitas, incluindo familiares, só poderão ocorrer mediante autorização judicial prévia.

