Perícia médica conclui que Bolsonaro tem hérnia e necessita de cirurgia

A Polícia Federal concluiu, nesta sexta-feira (19/12), que o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Superintendência da PF, em Brasília, necessita de uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. A perícia médica foi realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística e encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Diante do exposto, essa Junta Médica pericial conclui que o periciado Jair Messias Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo", aponta o resultado da perícia.

A ultrassonografia foi realizada em 14 de dezembro. O médico confirmou o diagnóstico de hérnias inguinais bilaterais, mas apesar disso, não há indicação de realização da cirurgia em urgência ou emergência.

"Não há descrição de encarceramento ou estrangulamento da(s) hérnia(s) em nenhum momento, inclusive até a realização da presente perícia", diz o relatório.

O documento indica que houve "piora progressiva" do quadro de hérnia de Bolsonaro, provavelmente causado pelo "aumento da pressão intra abdominal decorrente dos soluços e da tosse crônica".

"O periciando vem se queixando de soluços frequentes e de desconforto inguinal. Em 16/08/2025, o exame tomográfico do abdome não havia detectado alterações herniais na parede abdominal. Em 07/11/2025 foi descrito em relatório o quadro de hérnia inguinal unilateral, realizado clinicamente, e que se manteve no relatório de 09/12/2025. A ultrassonografia de 14/12/2025 e o exame físico realizado por esses peritos signatários confirmaram o diagnóstico de hérnia inguinal bilateral", diz o documento assinado pelos peritos.

Segundo a defesa de Bolsonaro, o estado de saúde dele é “grave, complexo e progressivamente debilitado". “Ocorre que, desde a última manifestação da defesa, houve evolução objetiva e comprovada do quadro clínico, agora amparada por exame de imagem realizado recentemente e por novo relatório médico conclusivo, que impõem atuação imediata", dizem os advogados ao Supremo.

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro após violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça.