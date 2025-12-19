‘Se quiserem, que derrubem meu veto’, afirma Lula sobre PL da Dosimetria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nesta sexta-feira (19/12) que vai vetar o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado. Disse ainda que, se os parlamentares quiserem, “que derrubem o meu veto”.

Lula participou hoje do Natal dos Catadores. O evento faz parte da Expocatadores, realizada na capital paulista, que reúne cooperativas e catadores independentes.

“Eu vou vetar essa lei. E, se eles quiserem, que derrubem o meu veto. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar”, discursou Lula, referindo-se aos condenados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eles têm que aprender que, na democracia, vence quem tem mais votos. Na democracia, quem vence toma posse”, acrescentou.

Em seu discurso, Lula afirmou que, pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e generais de alta patente foram presos por tentativa de golpe de Estado.

O Senado Federal aprovou na quarta-feira (17/12) o PL da Dosimetria, após acordo com participação da base governista, contrariando a orientação de Lula. O texto já havia sido aprovado pela Câmara e aguarda a sanção, ou o veto, do presidente.