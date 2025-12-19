Domingos Sávio sobre Zema: melhor nome do Brasil para vice-presidente

Presidente do Partido Liberal (PL) em Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio classificou o nome do governador Romeu Zema (Novo) como "um dos melhores do Brasil para vice-presidente". O PL tem como pré-candidato à Presidência da República o senador Flávio Bolsonaro (PL). A declaração ocorreu nesta quinta-feira (18/12), ao defender a união entre a direita e o centro no estado. Conforme o parlamentar, trata-se de uma avaliação pessoal.

Reiterando o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, apontado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o nome do PL à Presidência em 2026, Domingos Sávio destacou a "capacidade de diálogo" e a necessidade de um palanque forte em Minas.

"O Flávio está se mostrando competitivo. Agora, a gente precisa de um bom palanque em Minas. Se esse palanque puder ser fruto de uma aliança, ótimo. Por isso, a gente continua dialogando", afirmou.

Domingos Sávio elogiou o governador de Minas Gerais, com quem diz manter boa relação política, e cogitou uma aliança. "Zema tem condições de ser presidente, mas acho que o Zema é um dos melhores nomes que nós temos hoje no Brasil para vice-presidente", completou.

Articulações

Logo após o anúncio cravando Flávio como o nome que substituirá o ex-presidente Bolsonaro, Zema classificou a candidatura como "justa e democrática" e disse que "faz todo sentido". "Quando anunciei minha pré-candidatura ao presidente Bolsonaro, ele foi claro: múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo. Então, faz todo sentido o Flávio apresentar seu nome à Presidência."

Uma eventual chapa entre Flávio e Zema mexe com o cenário estadual. Em Minas, o PL ainda busca uma unificação da direita, que tem o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança das pesquisas e o vice-governador Mateus Simões (PSD) como pré-candidato, este último com apoio do governador.

O presidente do PL voltou a defender a unificação e diálogo. Afirmou desconhecer qualquer conversa entre Flávio Bolsonaro e Cleitinho sobre um eventual recuo de sua candidatura em favor do vice-governador Mateus Simões (PSD).

"O que sei é que tenho uma boa relação com o Cleitinho e, como presidente do PL em Minas, tenho defendido a união do centro e da direita no estado", disse.

De acordo com o deputado, o partido trabalha para construir um palanque forte em Minas Gerais, com o objetivo de fortalecer a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

"Tanto o Mateus quanto o Cleitinho são pré-candidatos que podem estar nesse palanque. Se estiverem juntos, ele fica mais forte. Ambos têm condições de ser bons governadores. O que eu não quero é ver Minas novamente nas mãos do PT ou de seus aliados", concluiu.

Demonstrando que ainda não há cenário definido para o PL, afirmou que "há muita água para passar debaixo de várias pontes".