Bolsonaro não ficará na UTI e já está no quarto, afirmam médicos

A equipe médica de Jair Bolsonaro (PL) deu detalhes, na tarde desta quinta-feira (25/12), sobre o estado de saúde do ex-presidente após a cirurgia realizada no Hospital DF Star, em Brasília. Ele não ficará na UTI e já está no quarto, disseram os médicos durante coletiva. O procedimento ocorreu sem intercorrências e teve duração aproximada de três horas e meia, com previsão de recuperação de cinco a sete dias.

O cirurgião Cláudio Birolini informou que Bolsonaro já está acordado, consciente e em repouso no quarto. O médico acrescentou que a equipe ainda irá avaliar os próximos passos do pós-operatório, incluindo a definição sobre o momento adequado para a alta hospitalar e o retorno às condições determinadas pela Justiça, com eventual acompanhamento da Polícia Federal.