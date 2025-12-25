Flávio, em espanhol, diz que vai 'libertar América Latina do Socialismo'

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Em resposta a um jornalista espanhol nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em espanhol, que pretende “libertar o Brasil e toda a América Latina do socialismo”. A declaração foi publicada nas redes sociais nesta quinta-feira (25), feriado de Natal, e reforça o discurso político adotado pelo parlamentar desde o anúncio de sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026.

Vamos a liberar a Brasil y a toda América del Sur. ¡Socialismo nunca más! ¡Basta! https://t.co/apNYfXvR1S — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 25, 2025

A manifestação ocorreu após o jornalista divulgar que uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, programada para ser tornada pública antes da cirurgia de retirada de hérnia, oficializou a indicação de Flávio como candidato. Na publicação, Flávio respondeu ao conteúdo confirmando a linha política que pretende adotar e ampliando o alcance do discurso ao mencionar toda a América Latina.

No início de dezembro, o senador já havia confirmado que disputará a Presidência, afirmando que a decisão partiu do pai, a quem se referiu como “a maior liderança política e moral do Brasil”. Jair Bolsonaro está preso e inelegível após condenação por coordenar uma trama golpista, mas, segundo Flávio, segue como referência política do grupo.

A carta mencionada pelo jornalista foi redigida em 23 de dezembro, de acordo com Flávio, mas teve a leitura pública adiada a pedido do ex-presidente para esta quinta. No texto, Bolsonaro afirma que decidiu indicar o filho como pré-candidato em meio ao que classifica como um cenário de injustiça política.

“Ao longo da minha vida, enfrentei duras batalhas, pagando um preço alto na minha saúde e na minha família para defender aquilo que acredito ser o melhor para o Brasil”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Diante de um cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, decidi indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”.

Ao longo da carta, Jair Bolsonaro apresenta a escolha como uma transferência direta de responsabilidade política. “Entrego, assim, o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, à missão de resgatar o nosso país”, afirmou, classificando a decisão como “consciente e legítima”.

O ex-presidente também relaciona a indicação à continuidade de seu projeto político e diz acreditar que o Brasil precisa ser conduzido com “justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro”. O texto se encerra com uma mensagem religiosa dirigida ao filho e é datado de “Brasília, 25 de dezembro de 2025”.

O anúncio da pré-candidatura de Flávio, feito em 5 de dezembro, teve reflexos imediatos no mercado financeiro. Na ocasião, o Ibovespa registrou queda superior a 4%, interrompendo um rali recente, enquanto o dólar atingiu o maior valor em quase dois meses, movimento atribuído por analistas à reação do mercado ao cenário político.