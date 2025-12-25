Carta de Bolsonaro: ‘duras batalhas’, ‘injustiça’ e apoio à pré-candidatura de Flávio

O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu uma carta em que reafirma o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República em 2026. O texto, manuscrito, foi lido por Flávio na manhã desta quinta-feira, 25, em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado para passar por uma cirurgia.

Segundo o senador, a carta foi escrita no dia 23, quando o ex-presidente ainda estava sob custódia na Superintendência da Polícia Federal, na capital federal. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro está proibido de usar celular durante a internação, o que levou à divulgação do conteúdo por meio da leitura pública.

Na carta, Bolsonaro afirma que a decisão de manter Flávio como pré-candidato é “consciente” e “legítima” e diz agir para evitar que, segundo ele, “diante desse cenário de injustiça” que a “vontade popular seja silenciada”. O ex-presidente escreve ainda que entrega “o que há de mais valioso para um pai”, ao se referir ao filho, e sustenta que a reafirmação está amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram nele politicamente.

O texto menciona também as “duras batalhas” enfrentadas ao longo da vida pública e o “preço alto” pago com a saúde e com a família. Apesar do contexto, a carta não faz referência direta à cirurgia a que Bolsonaro será submetido nesta quinta-feira.

A leitura foi acompanhada por Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que esteve ao lado do irmão em frente ao hospital. Desde a prisão do pai, Carlos tem manifestado apoio a Flávio e afirmado que seguirá as decisões políticas tomadas no âmbito familiar.

Bolsonaro foi levado ao centro cirúrgico por volta das 9h20, de acordo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O procedimento é para correção de uma hérnia inguinal bilateral, cuja necessidade foi confirmada por períícia médica da Polícia Federal. A cirurgia foi autorizada pelo STF após a conclusão do laudo e marca a primeira saída do ex-presidente da custódia da PF desde a prisão.