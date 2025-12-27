Assine
JUSTIÇA

Silvinei Vasques é transferido para Brasília neste sábado (27/12)

Moraes determinou a prisão preventiva de Silvinei Vasques, após o ex-diretor da PRF ter sido preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettiross, em Assunção

Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Repórter
27/12/2025 12:34 - atualizado em 27/12/2025 12:35

Ex-diretor da PRF Silvinei Vasques
Silvinei Vasques foi entregue ao Brasil na noite dessa sexta-feira (26/12) crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi transferido na manhã deste sábado (27/12) de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Brasília, informou a Polícia Federal (PF). Condenado na trama golpista, Vasques aguardava preso na cidade paranaense após ser detido pela polícia do Paraguai quando tentava fugir do país para El Salvador. Ele foi entregue ao Brasil na noite dessa sexta-feira (26/12).

Também na sexta, Moraes determinou a prisão preventiva de Silvinei Vasques, após o ex-diretor da PRF ter sido preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettiross, em Assunção.

O ex-diretor cumpria prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, e a medida foi determinada após romper o equipamento e fugir para o país vizinho, onde foi detido pelas autoridades locais quando tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador.

Moraes apontou na decisão que foi informado pela Polícia Federal de que a tornozeleira parou de emitir sinal de GPS por volta das 3h da madrugada de quinta-feira (25). Em seguida, agentes foram à casa do ex-diretor, localizada em São José, em Santa Catarina, e constataram que ele não estava na residência. 

Ainda na sexta-feira, a PF confirmou que o ex-diretor foi levado pela polícia paraguaia para a fronteira com o Brasil e entregue a agentes da PF na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Ciudad del Leste, no Paraguai. 

